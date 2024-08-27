Войска РФ ударили из "Града" по Марганцу: погиб мужчина. ФОТО
Из-за вражеского обстрела в Марганце Никопольского района Днепропетровской области погиб человек.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг обстрелял город из РСЗО "Град".
"Оборвал жизнь 65-летнего мужчины. Уничтожен гараж. Информацию уточняем", - говорится в сообщении.
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