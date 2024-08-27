РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12051 посетитель онлайн
Новости Фото
881 0

Войска РФ ударили из "Града" по Марганцу: погиб мужчина. ФОТО

Из-за вражеского обстрела в Марганце Никопольского района Днепропетровской области погиб человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг обстрелял город из РСЗО "Град".

"Оборвал жизнь 65-летнего мужчины. Уничтожен гараж. Информацию уточняем", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: погиб мужчина, среди пострадавших - ребенок. ФОТОрепортаж

Удар по Марганцю

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 