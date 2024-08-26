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Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: погиб мужчина, среди пострадавших - ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа, во время артобстрела Никополя Днепропетровской области погиб 47-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно, шестеро пострадавших.

"Среди них - 14-летняя девочка. Все госпитализированы. Один человек "тяжелый", остальные - в состоянии средней тяжести. Изуродованы супермаркет, многоэтажки, легковушки. Информацию уточняем", - отмечает Лысак.

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наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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