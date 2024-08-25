Более 10 раз россияне атаковали Никопольщину: повреждена инфраструктура, ЛЭП, вспыхнули пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 25 августа военные РФ совершили более десяти атак на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими обстрелами находились Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Россияне били fpv-дронами, сбросили боеприпас с БпЛА, применяли тяжелую артиллерию.

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В результате обстрелов в Покровской громаде повреждена инфраструктура, частный дом и трехэтажное здание, которое не эксплуатируется. Также загорелся сухостой, огонь повредил и линию электропередач.



Из-за вражеского обстрела пожар также возник в Червоногригорьевской громаде. Горела трава в садовом товариществе. Там же испортило забор.

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Сообщается также, что люди не пострадали.





