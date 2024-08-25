Понад 10 разів росіяни атакували Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру, ЛЕП, спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 25 серпня військові РФ здійснили понад десять атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожими обстрілами перебували Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Росіяни били fpv-дронами, скинули боєприпас з БпЛА, застосовували важку артилерію.
Унаслідок обстрілів у Покровській громаді пошкоджено інфраструктуру, приватну оселю та триповерхову будівлю, яка не експлуатується. Також зайнявся сухостій, вогонь пошкодив і лінію електропередач.
Через ворожий обстріл пожежа також виникла у Червоногригорівській громаді. Горіла трава у садовому товаристві. Там же понівечило паркан.
Повідомляється також, що люди на постраждали.
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