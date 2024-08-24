УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини Війна
459 0

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Упродовж дня суботи, 24 серпня, ворог бив по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та атакував дронами. Обійшлося без постраждалих. Однак є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники обстрілювали Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади, а також Нікополь.

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки і господарська споруда. Окрім цього, понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія, вантажівка, газогін і лінія електропередач.

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Сталося декілька пожеж.

Лисак також показав фото наслідків сьогоднішніх ворожих обстрілів.

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Дивіться також: Росіяни вночі та вранці атакували два райони Дніпропетровщини, постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28250) Нікополь (1174) Дніпропетровська область (3659)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 