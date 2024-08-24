Впродовж дня окупанти били по Нікопольщині дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, підприємство, сталося кілька пожеж

Упродовж дня суботи, 24 серпня, ворог бив по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та атакував дронами. Обійшлося без постраждалих. Однак є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники обстрілювали Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади, а також Нікополь.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки і господарська споруда. Окрім цього, понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія, вантажівка, газогін і лінія електропередач.

Сталося декілька пожеж.

Лисак також показав фото наслідків сьогоднішніх ворожих обстрілів.

Дивіться також: Росіяни вночі та вранці атакували два райони Дніпропетровщини, постраждала жінка. ФОТОрепортаж