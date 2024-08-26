Окупанти вдарили з артилерії по Нікополю: загинув чоловік, серед постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 серпня, під час артобстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинув 47-річний чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо, шестеро постраждалих.
"Серед них - 14-річна дівчина. Всі госпіталізовані. Одна людина "важка", решта - в стані середньої тяжкості. Понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики. Інформацію уточнюємо", - зазначає Лисак.
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