Окупанти вдарили з артилерії по Нікополю: загинув чоловік, серед постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня, під час артобстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинув 47-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, шестеро постраждалих.

"Серед них - 14-річна дівчина. Всі госпіталізовані. Одна людина "важка", решта - в стані середньої тяжкості. Понівечені супермаркет, багатоповерхівки, легковики. Інформацію уточнюємо", - зазначає Лисак.

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