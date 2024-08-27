Війська РФ ударили з "Граду" по Марганцю: загинув чоловік. ФОТО

Через ворожий обстріл у Марганці Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог обстріляв місто з РСЗВ "Град".

"Обірвав життя 65-річного чоловіка. Знищено гараж. Інформацію уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

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