Війська РФ ударили з "Граду" по Марганцю: загинув чоловік. ФОТО
Через ворожий обстріл у Марганці Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог обстріляв місто з РСЗВ "Град".
"Обірвав життя 65-річного чоловіка. Знищено гараж. Інформацію уточнюємо", - йдеться у повідомленні.
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