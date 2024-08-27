До трьох зросла кількість загиблих у Кривому Розі. Нікопольщину окупанти атакували майже 20 разів. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки РФ на Кривий Рій відомо вже про трьох загиблих. Протягом дня ворог продовжував обстрілювати й Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.

За його даними, в місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, та зо два десятки авто.

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Також втрати є на Нікопольщині. У Марганецькій громаді загинув місцевий. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.



Крім того, у Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. Також дві оселі, лінії електропередач та газогін. Повідомляється, що минулося без жертв і постраждалих.

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Загалом протягом дня Нікопольський район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили "Градами" та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.















