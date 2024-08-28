Рашисты ударили по Кривому Рогу: 5 человек пострадали (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Россияне ударили по городу.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о применении баллистического вооружения с Востока, а также об опасности для Кривого Рога.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил: "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела известно о трех пострадавших.

В городе повреждена инфраструктура и автомобиль. Также произошло возгорание.

Александр Вилкул заявил, что оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры.

"Скорые забрали уже четыре человека в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", - добавил он.

Позже глава области Лысак заявил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

"Четверо мужчин – 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все - в больнице в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших - и 54-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома", - отметил глава ОВА.

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