Рашисты ударили по Кривому Рогу: 5 человек пострадали (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Россияне ударили по городу.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о применении баллистического вооружения с Востока, а также об опасности для Кривого Рога.
Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил: "Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела известно о трех пострадавших.
В городе повреждена инфраструктура и автомобиль. Также произошло возгорание.
Александр Вилкул заявил, что оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры.
"Скорые забрали уже четыре человека в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", - добавил он.
Позже глава области Лысак заявил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.
"Четверо мужчин – 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все - в больнице в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших - и 54-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома", - отметил глава ОВА.
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