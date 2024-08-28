Вибух у Кривому Розі пролунав в ефірі телемарафону. ВIДЕО
Вибух, який пролунав у Кривому Розі, потрапив в ефір телемарафону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час ефіру начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко розповідав про завершення пошукових робіт на місці ракетного удару по місту в ніч на 27 серпня.
Нагадаємо, 28 серпня у Кривому Розі пролунав вибух.
Топ коментарі
+13 krot_lub
показати весь коментар28.08.2024 11:24
+7 Dmitry Begemotovich
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+6 Zemer
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Ти що, диванний уболівальник Динамо Київ?
Звісно, якщо телемарафон йде майже постійно, і вибухи періодично,
то таке буде траплятись часто.