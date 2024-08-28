Вибух у Кривому Розі пролунав в ефірі телемарафону. ВIДЕО

Вибух, який пролунав у Кривому Розі, потрапив в ефір телемарафону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час ефіру начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко розповідав про завершення пошукових робіт на місці ракетного удару по місту в ніч на 27 серпня.

Нагадаємо, 28 серпня у Кривому Розі пролунав вибух.

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