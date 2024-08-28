Взрыв в Кривом Роге раздался в эфире телемарафона. ВИДЕО
Взрыв, который прогремел в Кривом Роге, попал в эфир телемарафона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время эфира начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара по городу в ночь на 27 августа.
Напомним, 28 августа в Кривом Роге прогремел взрыв.
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показать весь комментарий28.08.2024 11:24
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Ти що, диванний уболівальник Динамо Київ?
Звісно, якщо телемарафон йде майже постійно, і вибухи періодично,
то таке буде траплятись часто.