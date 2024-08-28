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Взрыв в Кривом Роге раздался в эфире телемарафона. ВИДЕО

Взрыв, который прогремел в Кривом Роге, попал в эфир телемарафона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время эфира начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара по городу в ночь на 27 августа.

Напомним, 28 августа в Кривом Роге прогремел взрыв.

Также смотрите: Удар РФ по гостинице в Кривом Роге: количество погибших возросло до 4, поисковые работы завершены. ФОТО

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+13
щось нещастить з телемарафоном, то світло в прямому ефірі пропало, то прильот в прямому ефірі. Протрібно ще кошти виділити, щоб щоб оплатити працівникам "шкідливі умови праці".
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28.08.2024 11:24
+7
Вполне можно студии перенести куда то на Лазурный Берег или в Монако. Там такой херни нету. По бабкам на общем фоне вообще будет незаметно.
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28.08.2024 11:31
+6
Саме спокійне місце на Землі це Конче -Заспа
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28.08.2024 11:39
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щось нещастить з телемарафоном, то світло в прямому ефірі пропало, то прильот в прямому ефірі. Протрібно ще кошти виділити, щоб щоб оплатити працівникам "шкідливі умови праці".
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28.08.2024 11:24 Ответить
Трехуровневую защиту им надо...
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28.08.2024 11:28 Ответить
Вполне можно студии перенести куда то на Лазурный Берег или в Монако. Там такой херни нету. По бабкам на общем фоне вообще будет незаметно.
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28.08.2024 11:31 Ответить
Саме спокійне місце на Землі це Конче -Заспа
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28.08.2024 11:39 Ответить
Боюсь тут никакого бюджета страны не хватит. Придется и ракетные и дроновые программы сворачивать
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28.08.2024 12:15 Ответить
а ти дивишся телемарафет?
Ти що, диванний уболівальник Динамо Київ?
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28.08.2024 11:45 Ответить
ПопрОшу нашу пташку ( Динамо ) не чіпати ...
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28.08.2024 12:26 Ответить
телемарафет=телекокс!
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28.08.2024 12:28 Ответить
нащо такі заголовки
Звісно, якщо телемарафон йде майже постійно, і вибухи періодично,
то таке буде траплятись часто.
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28.08.2024 11:30 Ответить
як що вибухи у прямому ефірі, то навіщо в Україні той тв марафет?
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28.08.2024 11:33 Ответить
А ти не чув вибухів у прямому ефірі в CNN, BBC, DW, ATN........ коли велись прямі репортажі з місць де йдуть бойові дії?! То ти мабуть нічого не дивився ніколи?! Який "жах", ой пробач - "марафет"!
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28.08.2024 12:27 Ответить
я не дивлюсь цей брехливий, особливо Г+Г з довгим язиком у дупі зелені мосійчучкой.
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28.08.2024 14:52 Ответить
Так цеж не вибух в студіїї, це вибух у того, хто з ними був на звʼязку. А так вони в повній безпеці, і світло їм ніколи не відключать - той єдиний раз - то була гра на публіку, як і весть той телепудромізк.
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28.08.2024 12:12 Ответить
Ой Боже ж мій, ПРОЛУНАВ ВИБУХ у ефірі?! Хтось є серед українців що не чув вибухів, та ще й практично щодня з 24.02.2022-го?! Може десь на заході України та у центрі таке можливо не щодня, але по більшості подібне відбувається постійно, тому я не розумію у чому туту "новина"?! Вмикайте прямі трансляції цілодобово з вилиць більшості міст України і слухайте якщо для вас у цьому є щось незвичайне з початку нападу рашистів на Україну, з перших його секунд!!!
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28.08.2024 12:16 Ответить
 
 