Взрыв в Кривом Роге раздался в эфире телемарафона. ВИДЕО

Взрыв, который прогремел в Кривом Роге, попал в эфир телемарафона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время эфира начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара по городу в ночь на 27 августа.

Напомним, 28 августа в Кривом Роге прогремел взрыв.

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