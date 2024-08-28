Последствия вражеского ракетного удара по Кривому Рогу: Число пострадавших возросло до девяти.. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 28 августа 2024 года, враг нанес удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сегодня российские войска в очередной раз атаковали Кривой Рог. Целили в мирное население. Предварительно пострадали 5 человек. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства. Спасатели проводят обследование территории", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники от ГСЧС.

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Как в свою очередь сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, уже 8 пострадавших в Кривом Роге.

"Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно. В городе побит гаражный кооператив, 12 авто. Выбиты окна в гостинице", - говорится в сообщении.







На месте работают все службы.

Обновленная информация

Как позже сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, количество пострадавших возросло до девяти. 46-летней женщине оказали медпомощь на месте. Ее состояние удовлетворительное.

Кроме того, он сообщил, что взрывной волной и обломками в Кривом Роге повреждены более 230 автомобилей. Спасатели провели работу, чтобы разбитые машины не занялись.Также разрушены СТО, админздания, профтех.











Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили по Кривому Рогу: 5 человек пострадали.