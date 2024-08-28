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Последствия вражеского ракетного удара по Кривому Рогу: Число пострадавших возросло до девяти.. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 28 августа 2024 года, враг нанес удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сегодня российские войска в очередной раз атаковали Кривой Рог. Целили в мирное население. Предварительно пострадали 5 человек. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства. Спасатели проводят обследование территории", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники от ГСЧС.

Также смотрите: Взрыв в Кривом Роге раздался в эфире телемарафона. ВИДЕО

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу

Как в свою очередь сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, уже 8 пострадавших в Кривом Роге.

"Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно. В городе побит гаражный кооператив, 12 авто. Выбиты окна в гостинице", - говорится в сообщении.

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу

На месте работают все службы.

Обновленная информация

Как позже сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, количество пострадавших возросло до девяти. 46-летней женщине оказали медпомощь на месте. Ее состояние удовлетворительное.

Кроме того, он сообщил, что взрывной волной и обломками в Кривом Роге повреждены более 230 автомобилей. Спасатели провели работу, чтобы разбитые машины не занялись.Также разрушены СТО, админздания, профтех.

Удар по Кривому Рогу 28 серпня
Удар по Кривому Рогу 28 серпня
Удар по Кривому Рогу 28 серпня
Удар по Кривому Рогу 28 серпня
Удар по Кривому Рогу 28 серпня

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили по Кривому Рогу: 5 человек пострадали.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27151) ГСЧС (4966)


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боже мій..., це якась стоянка, мабуть..., чого вона тій русні не сподобалась...
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28.08.2024 15:17 Ответить
Це СТО, а цілили мабуть в ще один готель
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28.08.2024 15:33 Ответить
 
 