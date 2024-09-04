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У Кривому Розі пролунав вибух

Вибух у Кривому Розі

Зранку 4 вересня під час масованої атаки на Україну у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Раніше Повітряні сили інформували про ракету у напрямку міста.

"Будь-ласка, інформаційна гігієна. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтерне", - зазначив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Більше інформації на цю хвилину немає. 

Автор: 

вибух (4446) Кривий Ріг (1358) ракети (4021)


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