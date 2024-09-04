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Новости Война
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Оккупанты наносят ракетные удары, подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Есть угроза для западных регионов, - Воздушные силы

ракетні удару по Україні

Утром 4 сентября 2024 года враг обстреливает Украину с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сейчас есть прямая угроза для западных областей.

"Первая группа КР на границе Ивано-Франковской и Черновицкой области курсом на юг.
Вторая группа в Хмельницкой области в юго-западном направлении. Вторая группа КР курсом на Тернопольщину", - информируют Воздушные силы.

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Также в 5.38 утра был зафиксирован взлет 2-х бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Две группы КР курсом на Львовщину! Львов - в укрытие!", - информировали ПС.

"Два борта Ту-22М3 направляются в акваторию Черного моря. Угроза пусков ракет Х-22!", - отмечалось в 5.49.

Также Воздушные силы информировали о запуске ракет на Кривой Рог.

Относительно "Шахедов", сейчас ударные БпЛА с Ривненщины движутся курсом на Волынь.

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главно дєло шоб нє било ескалації.
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04.09.2024 06:46 Ответить
Західні лідери бачать усе це, і боягузливо не дають дальнобійних ракет,
маючи вигляд довершених членосмоків.
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04.09.2024 08:13 Ответить
Як ми бачимо кожної доби, що нічого у них не закінчується. Все є: і ракети, і шахеди, і бімби, а про кількість орків я взагалі мовчу. І як нам оцю безчисленну військову машину перемагати?
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04.09.2024 08:29 Ответить
А ф16?
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04.09.2024 09:12 Ответить
 
 