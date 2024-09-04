Оккупанты наносят ракетные удары, подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Есть угроза для западных регионов, - Воздушные силы
Утром 4 сентября 2024 года враг обстреливает Украину с использованием ракет и ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сейчас есть прямая угроза для западных областей.
"Первая группа КР на границе Ивано-Франковской и Черновицкой области курсом на юг.
Вторая группа в Хмельницкой области в юго-западном направлении. Вторая группа КР курсом на Тернопольщину", - информируют Воздушные силы.
Также в 5.38 утра был зафиксирован взлет 2-х бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Две группы КР курсом на Львовщину! Львов - в укрытие!", - информировали ПС.
"Два борта Ту-22М3 направляются в акваторию Черного моря. Угроза пусков ракет Х-22!", - отмечалось в 5.49.
Также Воздушные силы информировали о запуске ракет на Кривой Рог.
Относительно "Шахедов", сейчас ударные БпЛА с Ривненщины движутся курсом на Волынь.
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