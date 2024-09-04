Окупанти завдають ракетних ударів, підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Є загроза для західних регіонів, - Повітряні сили

Зранку 4 вересня 2024 року ворог обстрілює Україну з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Наразі є пряма загроза для західних областей.

"Перша група КР на межі Івано-Франківщини та Чернівецької області курсом на південь.

Друга група на Хмельниччині у південно-західному напрямку. Друга група КР курсом на Тернопільщину", - інформують Повітряні сили.

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Також о 5.38 ранку було зафіксовано зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Дві групи КР курсом на Львівщину! Львів - в укриття!", - інформували ПС.

"Два борти Ту-22М3 прямують в акваторію Чорного моря. Загроза пусків ракет Х-22!", - зазначалося о 5.49.

Також Повітряні сили інформували про запуск ракет на Кривий Ріг.

Шодо "Шахедів", наразі ударні БпЛА з Рівненщини рухаються курсом на Волинь.