Окупанти завдають ракетних ударів, підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Є загроза для західних регіонів, - Повітряні сили
Зранку 4 вересня 2024 року ворог обстрілює Україну з використанням ракет та ударних дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Наразі є пряма загроза для західних областей.
"Перша група КР на межі Івано-Франківщини та Чернівецької області курсом на південь.
Друга група на Хмельниччині у південно-західному напрямку. Друга група КР курсом на Тернопільщину", - інформують Повітряні сили.
Також о 5.38 ранку було зафіксовано зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Дві групи КР курсом на Львівщину! Львів - в укриття!", - інформували ПС.
"Два борти Ту-22М3 прямують в акваторію Чорного моря. Загроза пусків ракет Х-22!", - зазначалося о 5.49.
Також Повітряні сили інформували про запуск ракет на Кривий Ріг.
Шодо "Шахедів", наразі ударні БпЛА з Рівненщини рухаються курсом на Волинь.
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