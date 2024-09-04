Росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс, - Повітряні сили
В ніч на 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Відмічається активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликають в ПС ЗСУ.
Раніше Повітряні Сили попереджали про атаку російських ударних безпілотників з північного напрямку.
Топ коментарі
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар04.09.2024 03:26
+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар04.09.2024 02:42
+5 Gary Grant
показати весь коментар04.09.2024 03:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знайома історія
Вони передають усе - по чому бензин, хліб, цукор, що з ТЦК і так далі.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88jpa/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_group/