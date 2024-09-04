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Новини
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Росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс, - Повітряні сили

ту95,бомбардувальник

В ніч на 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Відмічається активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликають в ПС ЗСУ.

Раніше Повітряні Сили попереджали про атаку російських ударних безпілотників з північного напрямку.

Читайте: Ворог запустив ракету курсом на Полтаву, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2623) ту-95 (10)


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Топ коментарі
+9
Вместо старого маразматика может прийти ******** старый маразматик
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04.09.2024 03:26
+8
Опять будут школы и больницы бомбить. Зато мы не имеем права стрелять по рашистах а то будет ескалация. Какая еще нахрен ескалация может быть больше
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04.09.2024 02:42
+5
Не мешайте старому маразматику Байдену спокойно уйти в забвение.
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04.09.2024 03:07
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зараз запустять шахеди, а потім ракети і ще чуть пізніше іскандери,
Знайома історія
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04.09.2024 02:14 Відповісти
Ракети вже летять,в укриття!!!
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04.09.2024 04:41 Відповісти
Опять будут школы и больницы бомбить. Зато мы не имеем права стрелять по рашистах а то будет ескалация. Какая еще нахрен ескалация может быть больше
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04.09.2024 02:42 Відповісти
Не мешайте старому маразматику Байдену спокойно уйти в забвение.
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04.09.2024 03:07 Відповісти
Його всі будуть пам'ятати.
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04.09.2024 03:17 Відповісти
Йому на зміну може прийти інший старий маразматик
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04.09.2024 03:24 Відповісти
Вместо старого маразматика может прийти ******** старый маразматик
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04.09.2024 03:26 Відповісти
Скажу просто. Трамп
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04.09.2024 03:52 Відповісти
И тягнул же наших дегенератов кто-то за языка по поводу улучшенря в энергетикн в ближайшие дни. Кацапы это проситали и пошли все исправлять. С завтрашнего дня опять будем без света по 15-16 часов в сутки сидеть.
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04.09.2024 03:06 Відповісти
Вони знають ситуацію зі світлом від армії ватних інформаторів.
Вони передають усе - по чому бензин, хліб, цукор, що з ТЦК і так далі.
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04.09.2024 08:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pSWBO5Bu_TA&list=RDpSWBO5Bu_TA&start_radio=1
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04.09.2024 03:16 Відповісти
підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Це куйня. На цензорі пишуть? Так ніхто не робить. Навіть москальня. Деза.
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04.09.2024 03:20 Відповісти
В ночі. Цк не логічно. москальня.
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04.09.2024 03:42 Відповісти
Нахабство та покарання за нахабне еПало.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88jpa/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_group/
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04.09.2024 04:26 Відповісти
А де оті довбані іксперди, які рахували коли у кацапів ракети закінчаться, моторесурс літаків вичерпається і льотчики постаріють?
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04.09.2024 05:46 Відповісти
 
 