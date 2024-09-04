Росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс, - Повітряні сили

В ніч на 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Відмічається активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликають в ПС ЗСУ.

Раніше Повітряні Сили попереджали про атаку російських ударних безпілотників з північного напрямку.

Читайте: Ворог запустив ракету курсом на Полтаву, - Повітряні сили