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Новини Війна
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Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили

шахеди

Повітряні сили повідомили про атаку російських ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - попередили у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 27 із 35 "Шахедів". 6 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

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безпілотник (4138) Повітряні сили (2623)


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