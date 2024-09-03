Ворог запустив "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили

Повітряні сили повідомили про атаку російських ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - попередили у ПС.

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