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Новости Война
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Враг запустил "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы

шахеди

Воздушные силы сообщили об атаке российских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"БпЛА через Сумскую область в западном направлении. БпЛА с Сумщины на Полтавщину", - предупредили в ВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 27 из 35 "Шахедов". 6 - локационно потеряны, - Воздушные силы

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