Враг запустил "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы

Воздушные силы сообщили об атаке российских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"БпЛА через Сумскую область в западном направлении. БпЛА с Сумщины на Полтавщину", - предупредили в ВС.

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