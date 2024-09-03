Враг запустил "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы
Воздушные силы сообщили об атаке российских ударных беспилотников с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"БпЛА через Сумскую область в западном направлении. БпЛА с Сумщины на Полтавщину", - предупредили в ВС.
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