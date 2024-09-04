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Россияне ночью подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс, - Воздушные силы

ту95,бомбардувальник

В ночь на 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Отмечается активность 5-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывают в ВС ВСУ.

Ранее Воздушные Силы предупреждали об атаке российских ударных беспилотников с северного направления.

Читайте: Враг запустил ракету курсом на Полтаву, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2283) ту-95 (10)


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Топ комментарии
+9
Вместо старого маразматика может прийти ******** старый маразматик
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04.09.2024 03:26
+8
Опять будут школы и больницы бомбить. Зато мы не имеем права стрелять по рашистах а то будет ескалация. Какая еще нахрен ескалация может быть больше
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04.09.2024 02:42
+5
Не мешайте старому маразматику Байдену спокойно уйти в забвение.
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04.09.2024 03:07
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зараз запустять шахеди, а потім ракети і ще чуть пізніше іскандери,
Знайома історія
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04.09.2024 02:14 Ответить
Ракети вже летять,в укриття!!!
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04.09.2024 04:41 Ответить
Опять будут школы и больницы бомбить. Зато мы не имеем права стрелять по рашистах а то будет ескалация. Какая еще нахрен ескалация может быть больше
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04.09.2024 02:42 Ответить
Не мешайте старому маразматику Байдену спокойно уйти в забвение.
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04.09.2024 03:07 Ответить
Його всі будуть пам'ятати.
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04.09.2024 03:17 Ответить
Йому на зміну може прийти інший старий маразматик
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04.09.2024 03:24 Ответить
Вместо старого маразматика может прийти ******** старый маразматик
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04.09.2024 03:26 Ответить
Скажу просто. Трамп
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04.09.2024 03:52 Ответить
И тягнул же наших дегенератов кто-то за языка по поводу улучшенря в энергетикн в ближайшие дни. Кацапы это проситали и пошли все исправлять. С завтрашнего дня опять будем без света по 15-16 часов в сутки сидеть.
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04.09.2024 03:06 Ответить
Вони знають ситуацію зі світлом від армії ватних інформаторів.
Вони передають усе - по чому бензин, хліб, цукор, що з ТЦК і так далі.
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04.09.2024 08:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pSWBO5Bu_TA&list=RDpSWBO5Bu_TA&start_radio=1
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04.09.2024 03:16 Ответить
підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Це куйня. На цензорі пишуть? Так ніхто не робить. Навіть москальня. Деза.
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04.09.2024 03:20 Ответить
В ночі. Цк не логічно. москальня.
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04.09.2024 03:42 Ответить
Нахабство та покарання за нахабне еПало.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88jpa/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_group/
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04.09.2024 04:26 Ответить
А де оті довбані іксперди, які рахували коли у кацапів ракети закінчаться, моторесурс літаків вичерпається і льотчики постаріють?
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04.09.2024 05:46 Ответить
 
 