Россияне ночью подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс, - Воздушные силы
В ночь на 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.
"Отмечается активность 5-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывают в ВС ВСУ.
Ранее Воздушные Силы предупреждали об атаке российских ударных беспилотников с северного направления.
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