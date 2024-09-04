Россияне ночью подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс, - Воздушные силы

В ночь на 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Отмечается активность 5-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывают в ВС ВСУ.

Ранее Воздушные Силы предупреждали об атаке российских ударных беспилотников с северного направления.

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