Атака РФ на Львов: 7 погибших, из них – 2 ребенка, более 60 пострадавших. 5 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. По состоянию на 8.41 известно о 4 погибших людях, среди них - 14-летняя девочка, есть раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди пострадавших - 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.

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Обновленная информация

По информации Садового, по состоянию на 7.15, известно о 17 пострадавших в результате вражеских обстрелов.

"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", - отметил он.

По предварительной информации от ОВА, по состоянию на 7.23 во Львове в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один человек, к сожалению, умер.

"Уже двое погибших", - добавил в 7.28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По данным Козицкого, по состоянию на 7.43 количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23. Среди пострадавших - пятеро детей. То, что известно по состоянию на данный момент: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.

По данным ОВА по состоянию на 8.02, известно о 3 погибших.

"К сожалению, имеем третьего погибшего в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка.

Число пострадавших возросло до 25", - отметил Козицкий.

Как сообщил Андрей Садовый по состоянию на 8.00 во Львове более 35 человек получают медицинскую помощь из-за атаки по городу.

"Около 50 домов повреждены. Многие из них являются историческим наследием города. На местах работают все необходимые службы, разбор завалов продолжается", – уточнил он.

В 8.41 Садовый сообщил, что найден четвертый погибший.

"Пятый погибший человек. Это - ребенок", - отметил в 8.50 Козицкий.

"Семь погибших во Львове", - в 8.59 сообщил Садовый.

"Трое из семи погибших – дети", - уточнил он.

В 13:19 Козицкий сообщил, что по уточненным данным, среди погибших - двое детей - 7 и 14 лет.

Также отмечается, что после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей.

По состоянию на 10.52, по информации ОВА, в трех медучреждениях Львова находятся 47 человек, пострадавших из-за ночной атаки врага.

"Среди пациентов – семеро детей. Все они имеют травмы средней тяжести. Среди взрослых - по меньшей мере 7 находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь. Данные о пациентах постоянно обновляются", - уточнил Козицкий.

Издание "Суспільне. Львів" опубликовало видео, на котором зафиксированы последствия российской атаки на Львов.

Также Садовый проинформировал, что вынуждены на время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове, в частности будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

Трамвай №2 будет курсировать пока на вокзал.

Автобусы 52,92,21,84 курсируют по измененному маршруту – по ул. Збиральний.

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.