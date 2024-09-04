Атака РФ на Львов: 7 погибших, из них – 2 ребенка, более 60 пострадавших. 5 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. По состоянию на 8.41 известно о 4 погибших людях, среди них - 14-летняя девочка, есть раненые.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди пострадавших - 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.
Обновленная информация
По информации Садового, по состоянию на 7.15, известно о 17 пострадавших в результате вражеских обстрелов.
"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", - отметил он.
По предварительной информации от ОВА, по состоянию на 7.23 во Львове в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один человек, к сожалению, умер.
"Уже двое погибших", - добавил в 7.28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По данным Козицкого, по состоянию на 7.43 количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23. Среди пострадавших - пятеро детей. То, что известно по состоянию на данный момент: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.
По данным ОВА по состоянию на 8.02, известно о 3 погибших.
"К сожалению, имеем третьего погибшего в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка.
Число пострадавших возросло до 25", - отметил Козицкий.
Как сообщил Андрей Садовый по состоянию на 8.00 во Львове более 35 человек получают медицинскую помощь из-за атаки по городу.
"Около 50 домов повреждены. Многие из них являются историческим наследием города. На местах работают все необходимые службы, разбор завалов продолжается", – уточнил он.
В 8.41 Садовый сообщил, что найден четвертый погибший.
"Пятый погибший человек. Это - ребенок", - отметил в 8.50 Козицкий.
"Семь погибших во Львове", - в 8.59 сообщил Садовый.
"Трое из семи погибших – дети", - уточнил он.
В 13:19 Козицкий сообщил, что по уточненным данным, среди погибших - двое детей - 7 и 14 лет.
Также отмечается, что после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей.
По состоянию на 10.52, по информации ОВА, в трех медучреждениях Львова находятся 47 человек, пострадавших из-за ночной атаки врага.
"Среди пациентов – семеро детей. Все они имеют травмы средней тяжести. Среди взрослых - по меньшей мере 7 находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь. Данные о пациентах постоянно обновляются", - уточнил Козицкий.
Издание "Суспільне. Львів" опубликовало видео, на котором зафиксированы последствия российской атаки на Львов.
Также Садовый проинформировал, что вынуждены на время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове, в частности будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.
Трамвай №2 будет курсировать пока на вокзал.
Автобусы 52,92,21,84 курсируют по измененному маршруту – по ул. Збиральний.
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.
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піднімали літаки і дивились курва на хмарки
"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він. Джерело:
цілям в раші.Скільки ресурсів
витрачається щоб стримувати
окупантів на полі бою,скільки
гине наших синів,наших дітей...
А знищити 10 цілей не можна,
бо ядерка попаде в руки дикунів
в разі розвалу раші.
Може ще ВОНО розповість, як ми перемагаємо в Курській області і лякаємо Путла так, що Путло аж до Монголії втік.
ЗЕбалачки - дурням73% в радість!
З 2006 по 2008 рік у рамках програми "Партнерство заради миру" під егідою посольства США в Україні було знищено (переплавкою) 1,5 млн штук АК та СКС, 1000 ПЗРК та тисячі тонн снарядів. Керували цим Йуля і Гриценко. Хоча президентом був Ющик.
захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
Не пишіть конкретних фактів і не публікуйте фото влучань, тим паче ніяких цифр.
Клята русня в Телеграмм, що ніяк не хочуть закрити, перепощує відео і фото, звітує цифрами взятими з українських інтернет-ресурсів і нахабно та мерзотно тішаться нашим горем!
Не давайте їм такого!
Хай вони здохнуть, паскуди русацькі!