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Атака РФ на Львов: 7 погибших, из них – 2 ребенка, более 60 пострадавших. 5 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. По состоянию на 8.41 известно о 4 погибших людях, среди них - 14-летняя девочка, есть раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди пострадавших - 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели во Львове: В области работает ПВО

Наслідки атаки РФ на Львів

Обновленная информация

По информации Садового, по состоянию на 7.15, известно о 17 пострадавших в результате вражеских обстрелов.

"Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние", - отметил он.

По предварительной информации от ОВА, по состоянию на 7.23 во Львове в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один человек, к сожалению, умер.

"Уже двое погибших", - добавил в 7.28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По данным Козицкого, по состоянию на 7.43 количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23. Среди пострадавших - пятеро детей. То, что известно по состоянию на данный момент: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.

По данным ОВА по состоянию на 8.02, известно о 3 погибших.

"К сожалению, имеем третьего погибшего в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка.

Число пострадавших возросло до 25", - отметил Козицкий.

Как сообщил Андрей Садовый по состоянию на 8.00 во Львове более 35 человек получают медицинскую помощь из-за атаки по городу.

"Около 50 домов повреждены. Многие из них являются историческим наследием города. На местах работают все необходимые службы, разбор завалов продолжается", – уточнил он.

В 8.41 Садовый сообщил, что найден четвертый погибший.

"Пятый погибший человек. Это - ребенок", - отметил в 8.50 Козицкий.

"Семь погибших во Львове", - в 8.59 сообщил Садовый.

"Трое из семи погибших – дети", - уточнил он.

В 13:19 Козицкий сообщил, что по уточненным данным, среди погибших - двое детей - 7 и 14 лет.

Также отмечается, что после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей.

По состоянию на 10.52, по информации ОВА, в трех медучреждениях Львова находятся 47 человек, пострадавших из-за ночной атаки врага.

"Среди пациентов – семеро детей. Все они имеют травмы средней тяжести. Среди взрослых - по меньшей мере 7 находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь. Данные о пациентах постоянно обновляются", - уточнил Козицкий.

Издание "Суспільне. Львів" опубликовало видео, на котором зафиксированы последствия российской атаки на Львов.

Также Садовый проинформировал, что вынуждены на время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове, в частности будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.

Трамвай №2 будет курсировать пока на вокзал.

Автобусы 52,92,21,84 курсируют по измененному маршруту – по ул. Збиральний.

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27071)


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Топ комментарии
+28
Ну, до тієї потужності з якою потужились в 2019-му ще тужитись і тужитись...
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04.09.2024 07:17
+20
"Обстріли українських міст мають припинитися"- грізно пердне ООН.
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04.09.2024 07:30
+17
Ввечері будуть потужні співчуття від громадянина Зеленського, бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), а також потужні подяки пожежникам, лікарям ... одне і те ж вже третій рік.
Може ще ВОНО розповість, як ми перемагаємо в Курській області і лякаємо Путла так, що Путло аж до Монголії втік.
ЗЕбалачки - дурням73% в радість!
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04.09.2024 08:19
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04.09.2024 06:59 Ответить
А що ми.Потужно чекаємо?
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04.09.2024 07:01 Ответить
ще потужно стогнемо на цензорі
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04.09.2024 07:11 Ответить
Ну, до тієї потужності з якою потужились в 2019-му ще тужитись і тужитись...
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04.09.2024 07:17 Ответить
Поляки на стрьомі? - літаки підіимали?
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04.09.2024 07:09 Ответить
А Кинджал чим збили?
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04.09.2024 07:17 Ответить
А поляки їли фляки,
піднімали літаки і дивились курва на хмарки
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04.09.2024 08:04 Ответить
Пів міста перекрито і 6 людей постраждали - ну ну!!!
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04.09.2024 07:09 Ответить
Достатньо перекрити Городоцьку біля вокзалу і вже пів міста нікуди не поїде. А на Глинянському тракті як їздили 80+, так і їздять
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04.09.2024 07:19 Ответить
За https://t.me/andriysadovyi/2451 інформацією Садового, станом на 7.15, відомо про 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він. Джерело:
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04.09.2024 07:21 Ответить
Читаєле лише заголовки, а потім мудруєте.
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04.09.2024 07:28 Ответить
Та ні в мене більш достовірне джерело інформації - просто не про все говорити можу.
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04.09.2024 07:42 Ответить
Говорити тобі заборонили, а от пердіти ні?)))
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04.09.2024 07:53 Ответить
Вже понад 35 постраждалих у Львові, серед них - 5 дітей, - мер. Уражено більше 50 будинків. Основна частина - серце міста, історична спадщина. Також зачепило два медичних обʼєкти - і це ще не все! А на рахунок пердіти - це ти гівна наївся і тому кругом тебе смердить!
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04.09.2024 08:52 Ответить
Яке в тебе джерело інформації, павуки під диваном?
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04.09.2024 07:58 Ответить
Послухай мерця садового і павуки тобі не будуть мерещитися!
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04.09.2024 08:55 Ответить
А нам не дозволяють бити по
цілям в раші.Скільки ресурсів
витрачається щоб стримувати
окупантів на полі бою,скільки
гине наших синів,наших дітей...
А знищити 10 цілей не можна,
бо ядерка попаде в руки дикунів
в разі розвалу раші.
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04.09.2024 07:15 Ответить
КУЧМА отдал нашу независимость в чужие руки
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04.09.2024 14:06 Ответить
"Обстріли українських міст мають припинитися"- грізно пердне ООН.
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04.09.2024 07:30 Ответить
ти напиши їм правильний текст, що пердіти, бо вони не знають.
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04.09.2024 08:01 Ответить
Кулеба вже"дописався"...
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04.09.2024 10:08 Ответить
******.. Чінгиз Хан дав добро..
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04.09.2024 07:40 Ответить
Так це нскалація , сьогодні буде декілька відео від барана
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04.09.2024 07:46 Ответить
Момент прилета во Львове https://t.me/insiderUKR/82330
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04.09.2024 07:53 Ответить
Чекаєм на осуд від запісяного діда бідона
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04.09.2024 07:58 Ответить
Політика США щодо ураження Україною цілей в Росії поки не змінилася, - речник Пентагону Райдер,( ) що означає для вбивці українського народу з боку США- "Знищуй Україну і вбивай українців і дальше.Ми у США ,надаємо Тобі дозвіл на безнаказанні злочини проти України і її народу згідно наших з Тобою домовленостей.Можеш продовжувати,дозвіл на нанесення адекватних ударів у відповідь по війскових об'єктах Україна від нас нене отримала і найближчим часом не отримає...
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04.09.2024 08:16 Ответить
Ввечері будуть потужні співчуття від громадянина Зеленського, бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), а також потужні подяки пожежникам, лікарям ... одне і те ж вже третій рік.
Може ще ВОНО розповість, як ми перемагаємо в Курській області і лякаємо Путла так, що Путло аж до Монголії втік.
ЗЕбалачки - дурням73% в радість!
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04.09.2024 08:19 Ответить
А що пропонуєш?
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04.09.2024 08:38 Ответить
Заморозити війну. За будь-яку ціну, звичайно.
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04.09.2024 10:53 Ответить
Тобі для початку пропоную повернутися до України .
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04.09.2024 13:48 Ответить
Гарно лаєшься - на рюзьгі пашпорт нагрубив достатньо.
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04.09.2024 13:49 Ответить
Сусідські польські курви літаки підіймали, але не збили ракети.
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04.09.2024 08:35 Ответить
це не ракети, це наслідки їх збиття...
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04.09.2024 08:57 Ответить
Приліт від двох кинджалів.
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04.09.2024 09:14 Ответить
То ті ТУ95 що Росії віддали?
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04.09.2024 09:03 Ответить
Ніхто ТУ-95 не відавав, віддали 9 Ту-160
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04.09.2024 09:19 Ответить
Наскільки я знаю, різні Баби юлі віддавали ВСЕ що могло стріляти, літати та підривати.....
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04.09.2024 10:11 Ответить
І не тільки вона, просто я про конкретне бо строкова була колись якраз в дальній авіації в четвертому корпусі, який дислокувався в Україні.
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04.09.2024 10:41 Ответить
Баба Юля не могла віддавати нікому зброю, бо Баба Юля ніколи не була ані Президентом. ані Міністром Оборони. Вона була Прем'єр-міістром, який не має влади віддавати кудись зброю.
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04.09.2024 10:51 Ответить
Ні, в Україні не така процедура. В Україні міністр оборони може подати список всього, що можна продати. А затверджує що буде продано своїм підписом якраз прем'єр.
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04.09.2024 11:15 Ответить
В Україні експорт озброєння здійснювався через контору, яка звітувала виключно перед президентом. Міністр оборонни в Україні також підлеглий не прем'єра, а президента.
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04.09.2024 11:25 Ответить
Tierre
З 2006 по 2008 рік у рамках програми "Партнерство заради миру" під егідою посольства США в Україні було знищено (переплавкою) 1,5 млн штук АК та СКС, 1000 ПЗРК та тисячі тонн снарядів. Керували цим Йуля і Гриценко. Хоча президентом був Ющик.
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04.09.2024 14:43 Ответить
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04.09.2024 10:07 Ответить
За кожного загиблого українського цивільного треба вбивати трьох кацапських цивільних - враховуючи співвідношення населення кацапстана і України 3:1
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04.09.2024 10:14 Ответить
Цікаво як там в Хантера Байдена бізнес йде? Дерьмократи більше переймаються лгбт парадами ніж смертями українців. Байден - аморальний ********, який вирішив погратись в велику політику шляхом дам-недам Україні зброю. Щоб його так само лікарі лікували як він нам допомагає - половину дози ліків і памперс раз на добу міняли!
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04.09.2024 11:14 Ответить
Яким чортом ти сюди "лгбт паради" приплів? Якщо українцям плювати на права людини - то смерті українців і справді нічого не варті. Одні варвари вбивають інших. Але насправді не всі такі як ви.
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04.09.2024 11:17 Ответить
Насправді нормальних більше в Україні ніж любителів місити глину. І це радує)
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04.09.2024 12:08 Ответить
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми ,куди там німецьким нацистам в жорстокості до рашиських варварів ,тому тільки знищувати цю кацапську наволоч,смерть терористу найбільшому світовому злочинцю путіну ,смиерть нациському "русскому миру".
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04.09.2024 11:20 Ответить
Це фундаментальний прой..б колективного заходу що в кінці 90-х не дали кацапам повиздихати з голоду, а відгодували їх лапками Буша, треба було ще зачекати пів-року, рік і процес очищення планети був би незворотній. Хіба що пару танкерів спирту технічного метилового, для каталізації і прискорення процесу!
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04.09.2024 11:48 Ответить
При тому що перекрити потік танкерів, нафтобаксів та товарів можно було в будь який час за ці 33 роки
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04.09.2024 13:29 Ответить
Україна повинна перестати платити внески в такі організації як ООН, ОБСЕ, червоний хрест, МАГАТЕ, всякі там міжнародні суди. Ми озабоченостями вже шафи підпираємо.
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04.09.2024 12:22 Ответить
Добре знаю це. чудове. місто.його унікальну старовинну архітектуру( поєднання стилів градобудівничих австро--угорської імперії. польщі і.т.і. ) Все це надбання знаходиться під
захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
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04.09.2024 13:00 Ответить
Знову андрофаги нагадують світу що ліквідація обов'язкова!! Та невідворотня!! Та приорітетна!!
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04.09.2024 13:27 Ответить
как же хочется сбросить на этих ********* сотни ядерных бомб чтобы этой поганой территории просто не стало!!!!!твари ******,горите в аду!!!!!
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04.09.2024 13:57 Ответить
Шановні Громадяни України!
Не пишіть конкретних фактів і не публікуйте фото влучань, тим паче ніяких цифр.
Клята русня в Телеграмм, що ніяк не хочуть закрити, перепощує відео і фото, звітує цифрами взятими з українських інтернет-ресурсів і нахабно та мерзотно тішаться нашим горем!
Не давайте їм такого!
Хай вони здохнуть, паскуди русацькі!
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04.09.2024 16:02 Ответить
 
 