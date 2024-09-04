Войска РФ нанесли удар по Львову: горят дома в районе главного вокзала (обновлено). ФОТО
В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, все профильные службы направили на место.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый информировал, что "Кинжалы" на территории Львова.
"Работает ПВО", - отмечал он.
Позже Садовый сообщил, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.
"Две школы сегодня учебы не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Многие выбитые окна в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Уточняем информацию о пострадавших. Будьте в укрытии", - говорится в сообщении.
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московська гнила потвора зносить усе, лютує чомусь, може здохне від нервів
Може прийшов час зробити коридор до них для московитських танків?
1. як би )(уйло мав ресурси, можливість то вже напав би на Польщу і країни Балтії ... натомість заствяв в Україні замість 3-х днів вже більше ніж 2.5 роки ...
2. зробити коридор для кацапських танків це означає відда ти під окупацію кацапам усю Україну !!! вгадайте з 3-х раз кого пожене )(уйло на тих танках в Європу насамперед ??? правельна відповідь українців, як це вже було у 2 Світову війну ...
А могли б, замість захоплювати курські болота - зробити рейд до містечка Таловая, де знаходиться база Воронєж-45...