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Новости Война
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Войска РФ нанесли удар по Львову: горят дома в районе главного вокзала (обновлено). ФОТО

В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, все профильные службы направили на место.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый информировал, что "Кинжалы" на территории Львова.

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"Работает ПВО", - отмечал он.

Позже Садовый сообщил, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебы не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Многие выбитые окна в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Уточняем информацию о пострадавших. Будьте в укрытии", - говорится в сообщении.

Горять будинки у Львові в районі вокзалу

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27071)


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Топ комментарии
+23
Район вокзалу - щільна історична забудова, та й вокзал - історична пам'ятка,
московська гнила потвора зносить усе, лютує чомусь, може здохне від нервів
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04.09.2024 06:46
+17
це вже ескалація, чи ще ні?
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04.09.2024 06:48
+13
Де ці імпотенти з ЄС?
Може прийшов час зробити коридор до них для московитських танків?
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04.09.2024 06:56
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04.09.2024 06:42 Ответить
Мешканці Львова повідомляють - укриття закриті...
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04.09.2024 06:42 Ответить
Район вокзалу - щільна історична забудова, та й вокзал - історична пам'ятка,
московська гнила потвора зносить усе, лютує чомусь, може здохне від нервів
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04.09.2024 06:46 Ответить
це вже ескалація, чи ще ні?
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04.09.2024 06:48 Ответить
Це вже буденність. Ескалація буде, коли під@ри ядером тактичним почнуть кидатись.
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04.09.2024 07:13 Ответить
Первый Курск или Белгород?
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04.09.2024 11:11 Ответить
Де ці імпотенти з ЄС?
Може прийшов час зробити коридор до них для московитських танків?
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04.09.2024 06:56 Ответить
моячні не пишіть ...
1. як би )(уйло мав ресурси, можливість то вже напав би на Польщу і країни Балтії ... натомість заствяв в Україні замість 3-х днів вже більше ніж 2.5 роки ...
2. зробити коридор для кацапських танків це означає відда ти під окупацію кацапам усю Україну !!! вгадайте з 3-х раз кого пожене )(уйло на тих танках в Європу насамперед ??? правельна відповідь українців, як це вже було у 2 Світову війну ...
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04.09.2024 07:19 Ответить
хрінь пишите, пуйлу захопленої України вистачить до кінця правління. оті зелені байки про героїчний захист Європи бабцям розповідайте.
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04.09.2024 08:06 Ответить
Хабад на Україні не зупиниться.
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04.09.2024 08:16 Ответить
я не розповідаю байки, тим більше зелені ... я констатую факти, а факти є річ вперта - )(уйло затряв в Україні і надого !!! а дякувати за це треба не зебілам, а силам оборони України, насамперед ЗСУ, сотням або навіть тисячам волонтерів !!!
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04.09.2024 08:42 Ответить
Відповідь повинна бути жорстка за кожен будинок вулиця кацапів за кожного загиблого 10 кацапів за дитину 100 кацапів не треба їх жаліти нищити від малого до старого як паразитів
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04.09.2024 08:04 Ответить
Ответ как всегда - возмущение в интернете и забыли через неделю как с Охмадитом.
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04.09.2024 08:06 Ответить
Для зелені Охмадит - нові можливості красти... нічого особистого...
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04.09.2024 08:39 Ответить
Ми потужно відповімо черговим пшиком по безкінечним російським НПЗ.
А могли б, замість захоплювати курські болота - зробити рейд до містечка Таловая, де знаходиться база Воронєж-45...
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04.09.2024 08:15 Ответить
ТУТ ХКУЙЛО СІКОРСЬКОМУ І ДУДІ ПРИВІТ ПЕРЕДАВ...ГЛУМИТЬСЯ...
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04.09.2024 08:31 Ответить
 
 