Войска РФ нанесли удар по Львову: горят дома в районе главного вокзала (обновлено). ФОТО

В результате вражеского обстрела во Львове повреждены жилые дома.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, все профильные службы направили на место.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый информировал, что "Кинжалы" на территории Львова.

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"Работает ПВО", - отмечал он.

Позже Садовый сообщил, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебы не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Многие выбитые окна в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Уточняем информацию о пострадавших. Будьте в укрытии", - говорится в сообщении.