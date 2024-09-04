Атака РФ на Львів: 7 загиблих, з них - 2 дитини, понад 60 постраждалих. 5 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Станом на 8.59 відомо про 7 загиблих людей, серед них - троє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед постраждалих - 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.

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Оновлена інформація

За інформацією Садового, станом на 7.15, відомо про 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він.

За попередньою інформацією від ОВА, станом на 7.23 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла.

"Уже двоє загиблих", - додав о 7.28 голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними Козицького, станом на 7.43 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Серед потерпілих - пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо - мають легкі ушкодження.

За даними ОВА станом на 8.02, відомо про 3 загиблих.

"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка.

Кількість постраждалих зросла до 25", - зазначив Козицький.

Як повідомив Андрій Садовий, станом на 8.00, у Львові понад 35 постраждалих людей отримують медичну допомогу.

"Близько 50 будинків пошкоджені. Багато з них є історичною спадщиною міста. На місцях працюють усі необхідні служби, розбір завалів триває", - уточнив він.

О 8.41 Садовий повідомив, що знайдено четвертого загиблого.

"Пʼята загибла людина. Це - дитина", - зазначив о 8.50 Козицький.

"Семеро загиблих у Львові", - о 8.59 повідомив Садовий.

"Троє з семи загиблих - діти", - уточнив він.

О 13.19 Козицький повідомив, що за уточненими даними, серед загиблих - двоє дітей – 7 та 14 років.

Також зазначається, що після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей.

Станом на 10.52, за інформацією ОВА, у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога.

"Серед пацієнтів – семеро дітей. Усі вони мають травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються", - уточнив Козицький.

Видання "Суспільне. Львів" опублікувало відео, на якому зафіксовано наслідки російської атаки на Львів.

Також Садовий поінформував, що змушені на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал.

Автобуси 52,92,21,84 курсують по зміненому маршруту - по вул. Збиральній.

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.