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Новини
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Атака РФ на Львів: 7 загиблих, з них - 2 дитини, понад 60 постраждалих. 5 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Станом на 8.59 відомо про 7 загиблих людей, серед них - троє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед постраждалих - 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Львові: В області працює ППО

Наслідки атаки РФ на Львів

Оновлена інформація

За інформацією Садового, станом на 7.15, відомо про 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він.

За попередньою інформацією від ОВА, станом на 7.23 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла

"Уже двоє загиблих", - додав о 7.28 голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними Козицького, станом на 7.43 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Серед потерпілих - пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо - мають легкі ушкодження.

За даними ОВА станом на 8.02, відомо про 3 загиблих.

"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка.

Кількість постраждалих зросла до 25", - зазначив Козицький.

Як повідомив Андрій Садовий, станом на 8.00, у Львові понад 35 постраждалих людей отримують медичну допомогу.

"Близько 50 будинків пошкоджені. Багато з них є історичною спадщиною міста. На місцях працюють усі необхідні служби, розбір завалів триває", - уточнив він.

О 8.41 Садовий повідомив, що знайдено четвертого загиблого.

"Пʼята загибла людина. Це - дитина", - зазначив о 8.50 Козицький.

"Семеро загиблих у Львові", - о 8.59 повідомив Садовий.

"Троє з семи загиблих - діти", - уточнив він.

О 13.19 Козицький повідомив, що за уточненими даними, серед загиблих - двоє дітей – 7 та 14 років.

Також зазначається, що після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей.

Станом на 10.52, за інформацією ОВА, у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога.

"Серед пацієнтів – семеро дітей. Усі вони мають травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються", - уточнив Козицький.

Видання "Суспільне. Львів" опублікувало відео, на якому зафіксовано наслідки російської атаки на Львів.

Також Садовий поінформував, що змушені на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.

Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал.

Автобуси 52,92,21,84 курсують по зміненому маршруту - по вул. Збиральній.

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.

Автор: 

Львів (3069) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+28
Ну, до тієї потужності з якою потужились в 2019-му ще тужитись і тужитись...
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04.09.2024 07:17
+20
"Обстріли українських міст мають припинитися"- грізно пердне ООН.
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04.09.2024 07:30
+17
Ввечері будуть потужні співчуття від громадянина Зеленського, бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), а також потужні подяки пожежникам, лікарям ... одне і те ж вже третій рік.
Може ще ВОНО розповість, як ми перемагаємо в Курській області і лякаємо Путла так, що Путло аж до Монголії втік.
ЗЕбалачки - дурням73% в радість!
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04.09.2024 08:19
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04.09.2024 06:59 Відповісти
А що ми.Потужно чекаємо?
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04.09.2024 07:01 Відповісти
ще потужно стогнемо на цензорі
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04.09.2024 07:11 Відповісти
Ну, до тієї потужності з якою потужились в 2019-му ще тужитись і тужитись...
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04.09.2024 07:17 Відповісти
Поляки на стрьомі? - літаки підіимали?
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04.09.2024 07:09 Відповісти
А Кинджал чим збили?
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04.09.2024 07:17 Відповісти
А поляки їли фляки,
піднімали літаки і дивились курва на хмарки
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04.09.2024 08:04 Відповісти
Пів міста перекрито і 6 людей постраждали - ну ну!!!
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04.09.2024 07:09 Відповісти
Достатньо перекрити Городоцьку біля вокзалу і вже пів міста нікуди не поїде. А на Глинянському тракті як їздили 80+, так і їздять
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04.09.2024 07:19 Відповісти
За https://t.me/andriysadovyi/2451 інформацією Садового, станом на 7.15, відомо про 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він. Джерело:
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04.09.2024 07:21 Відповісти
Читаєле лише заголовки, а потім мудруєте.
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04.09.2024 07:28 Відповісти
Та ні в мене більш достовірне джерело інформації - просто не про все говорити можу.
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04.09.2024 07:42 Відповісти
Говорити тобі заборонили, а от пердіти ні?)))
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04.09.2024 07:53 Відповісти
Вже понад 35 постраждалих у Львові, серед них - 5 дітей, - мер. Уражено більше 50 будинків. Основна частина - серце міста, історична спадщина. Також зачепило два медичних обʼєкти - і це ще не все! А на рахунок пердіти - це ти гівна наївся і тому кругом тебе смердить!
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04.09.2024 08:52 Відповісти
Яке в тебе джерело інформації, павуки під диваном?
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04.09.2024 07:58 Відповісти
Послухай мерця садового і павуки тобі не будуть мерещитися!
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04.09.2024 08:55 Відповісти
А нам не дозволяють бити по
цілям в раші.Скільки ресурсів
витрачається щоб стримувати
окупантів на полі бою,скільки
гине наших синів,наших дітей...
А знищити 10 цілей не можна,
бо ядерка попаде в руки дикунів
в разі розвалу раші.
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04.09.2024 07:15 Відповісти
КУЧМА отдал нашу независимость в чужие руки
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04.09.2024 14:06 Відповісти
"Обстріли українських міст мають припинитися"- грізно пердне ООН.
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04.09.2024 07:30 Відповісти
ти напиши їм правильний текст, що пердіти, бо вони не знають.
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04.09.2024 08:01 Відповісти
Кулеба вже"дописався"...
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04.09.2024 10:08 Відповісти
******.. Чінгиз Хан дав добро..
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04.09.2024 07:40 Відповісти
Так це нскалація , сьогодні буде декілька відео від барана
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04.09.2024 07:46 Відповісти
Момент прилета во Львове https://t.me/insiderUKR/82330
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04.09.2024 07:53 Відповісти
Чекаєм на осуд від запісяного діда бідона
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04.09.2024 07:58 Відповісти
Політика США щодо ураження Україною цілей в Росії поки не змінилася, - речник Пентагону Райдер,( ) що означає для вбивці українського народу з боку США- "Знищуй Україну і вбивай українців і дальше.Ми у США ,надаємо Тобі дозвіл на безнаказанні злочини проти України і її народу згідно наших з Тобою домовленостей.Можеш продовжувати,дозвіл на нанесення адекватних ударів у відповідь по війскових об'єктах Україна від нас нене отримала і найближчим часом не отримає...
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04.09.2024 08:16 Відповісти
Ввечері будуть потужні співчуття від громадянина Зеленського, бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), а також потужні подяки пожежникам, лікарям ... одне і те ж вже третій рік.
Може ще ВОНО розповість, як ми перемагаємо в Курській області і лякаємо Путла так, що Путло аж до Монголії втік.
ЗЕбалачки - дурням73% в радість!
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04.09.2024 08:19 Відповісти
А що пропонуєш?
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04.09.2024 08:38 Відповісти
Заморозити війну. За будь-яку ціну, звичайно.
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04.09.2024 10:53 Відповісти
Тобі для початку пропоную повернутися до України .
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04.09.2024 13:48 Відповісти
Гарно лаєшься - на рюзьгі пашпорт нагрубив достатньо.
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04.09.2024 13:49 Відповісти
Сусідські польські курви літаки підіймали, але не збили ракети.
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04.09.2024 08:35 Відповісти
це не ракети, це наслідки їх збиття...
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04.09.2024 08:57 Відповісти
Приліт від двох кинджалів.
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04.09.2024 09:14 Відповісти
То ті ТУ95 що Росії віддали?
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04.09.2024 09:03 Відповісти
Ніхто ТУ-95 не відавав, віддали 9 Ту-160
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04.09.2024 09:19 Відповісти
Наскільки я знаю, різні Баби юлі віддавали ВСЕ що могло стріляти, літати та підривати.....
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04.09.2024 10:11 Відповісти
І не тільки вона, просто я про конкретне бо строкова була колись якраз в дальній авіації в четвертому корпусі, який дислокувався в Україні.
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04.09.2024 10:41 Відповісти
Баба Юля не могла віддавати нікому зброю, бо Баба Юля ніколи не була ані Президентом. ані Міністром Оборони. Вона була Прем'єр-міістром, який не має влади віддавати кудись зброю.
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04.09.2024 10:51 Відповісти
Ні, в Україні не така процедура. В Україні міністр оборони може подати список всього, що можна продати. А затверджує що буде продано своїм підписом якраз прем'єр.
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04.09.2024 11:15 Відповісти
В Україні експорт озброєння здійснювався через контору, яка звітувала виключно перед президентом. Міністр оборонни в Україні також підлеглий не прем'єра, а президента.
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04.09.2024 11:25 Відповісти
Tierre
З 2006 по 2008 рік у рамках програми "Партнерство заради миру" під егідою посольства США в Україні було знищено (переплавкою) 1,5 млн штук АК та СКС, 1000 ПЗРК та тисячі тонн снарядів. Керували цим Йуля і Гриценко. Хоча президентом був Ющик.
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04.09.2024 14:43 Відповісти
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04.09.2024 10:07 Відповісти
За кожного загиблого українського цивільного треба вбивати трьох кацапських цивільних - враховуючи співвідношення населення кацапстана і України 3:1
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04.09.2024 10:14 Відповісти
Цікаво як там в Хантера Байдена бізнес йде? Дерьмократи більше переймаються лгбт парадами ніж смертями українців. Байден - аморальний ********, який вирішив погратись в велику політику шляхом дам-недам Україні зброю. Щоб його так само лікарі лікували як він нам допомагає - половину дози ліків і памперс раз на добу міняли!
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04.09.2024 11:14 Відповісти
Яким чортом ти сюди "лгбт паради" приплів? Якщо українцям плювати на права людини - то смерті українців і справді нічого не варті. Одні варвари вбивають інших. Але насправді не всі такі як ви.
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04.09.2024 11:17 Відповісти
Насправді нормальних більше в Україні ніж любителів місити глину. І це радує)
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04.09.2024 12:08 Відповісти
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б воювати з дітьми ,куди там німецьким нацистам в жорстокості до рашиських варварів ,тому тільки знищувати цю кацапську наволоч,смерть терористу найбільшому світовому злочинцю путіну ,смиерть нациському "русскому миру".
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04.09.2024 11:20 Відповісти
Це фундаментальний прой..б колективного заходу що в кінці 90-х не дали кацапам повиздихати з голоду, а відгодували їх лапками Буша, треба було ще зачекати пів-року, рік і процес очищення планети був би незворотній. Хіба що пару танкерів спирту технічного метилового, для каталізації і прискорення процесу!
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04.09.2024 11:48 Відповісти
При тому що перекрити потік танкерів, нафтобаксів та товарів можно було в будь який час за ці 33 роки
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04.09.2024 13:29 Відповісти
Україна повинна перестати платити внески в такі організації як ООН, ОБСЕ, червоний хрест, МАГАТЕ, всякі там міжнародні суди. Ми озабоченостями вже шафи підпираємо.
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04.09.2024 12:22 Відповісти
Добре знаю це. чудове. місто.його унікальну старовинну архітектуру( поєднання стилів градобудівничих австро--угорської імперії. польщі і.т.і. ) Все це надбання знаходиться під
захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
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04.09.2024 13:00 Відповісти
Знову андрофаги нагадують світу що ліквідація обов'язкова!! Та невідворотня!! Та приорітетна!!
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04.09.2024 13:27 Відповісти
как же хочется сбросить на этих ********* сотни ядерных бомб чтобы этой поганой территории просто не стало!!!!!твари ******,горите в аду!!!!!
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04.09.2024 13:57 Відповісти
Шановні Громадяни України!
Не пишіть конкретних фактів і не публікуйте фото влучань, тим паче ніяких цифр.
Клята русня в Телеграмм, що ніяк не хочуть закрити, перепощує відео і фото, звітує цифрами взятими з українських інтернет-ресурсів і нахабно та мерзотно тішаться нашим горем!
Не давайте їм такого!
Хай вони здохнуть, паскуди русацькі!
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04.09.2024 16:02 Відповісти
 
 