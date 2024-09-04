Атака РФ на Львів: 7 загиблих, з них - 2 дитини, понад 60 постраждалих. 5 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Станом на 8.59 відомо про 7 загиблих людей, серед них - троє дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед постраждалих - 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.
Оновлена інформація
За інформацією Садового, станом на 7.15, відомо про 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.
"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він.
За попередньою інформацією від ОВА, станом на 7.23 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла.
"Уже двоє загиблих", - додав о 7.28 голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За даними Козицького, станом на 7.43 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Серед потерпілих - пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо - мають легкі ушкодження.
За даними ОВА станом на 8.02, відомо про 3 загиблих.
"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка.
Кількість постраждалих зросла до 25", - зазначив Козицький.
Як повідомив Андрій Садовий, станом на 8.00, у Львові понад 35 постраждалих людей отримують медичну допомогу.
"Близько 50 будинків пошкоджені. Багато з них є історичною спадщиною міста. На місцях працюють усі необхідні служби, розбір завалів триває", - уточнив він.
О 8.41 Садовий повідомив, що знайдено четвертого загиблого.
"Пʼята загибла людина. Це - дитина", - зазначив о 8.50 Козицький.
"Семеро загиблих у Львові", - о 8.59 повідомив Садовий.
"Троє з семи загиблих - діти", - уточнив він.
О 13.19 Козицький повідомив, що за уточненими даними, серед загиблих - двоє дітей – 7 та 14 років.
Також зазначається, що після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей.
Станом на 10.52, за інформацією ОВА, у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога.
"Серед пацієнтів – семеро дітей. Усі вони мають травми середньої важкості. Серед дорослих - щонайменше 7 перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються", - уточнив Козицький.
Видання "Суспільне. Львів" опублікувало відео, на якому зафіксовано наслідки російської атаки на Львів.
Також Садовий поінформував, що змушені на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові, зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.
Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал.
Автобуси 52,92,21,84 курсують по зміненому маршруту - по вул. Збиральній.
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
піднімали літаки і дивились курва на хмарки
"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", - зазначив він. Джерело:
цілям в раші.Скільки ресурсів
витрачається щоб стримувати
окупантів на полі бою,скільки
гине наших синів,наших дітей...
А знищити 10 цілей не можна,
бо ядерка попаде в руки дикунів
в разі розвалу раші.
Може ще ВОНО розповість, як ми перемагаємо в Курській області і лякаємо Путла так, що Путло аж до Монголії втік.
ЗЕбалачки - дурням73% в радість!
З 2006 по 2008 рік у рамках програми "Партнерство заради миру" під егідою посольства США в Україні було знищено (переплавкою) 1,5 млн штук АК та СКС, 1000 ПЗРК та тисячі тонн снарядів. Керували цим Йуля і Гриценко. Хоча президентом був Ющик.
захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
Не пишіть конкретних фактів і не публікуйте фото влучань, тим паче ніяких цифр.
Клята русня в Телеграмм, що ніяк не хочуть закрити, перепощує відео і фото, звітує цифрами взятими з українських інтернет-ресурсів і нахабно та мерзотно тішаться нашим горем!
Не давайте їм такого!
Хай вони здохнуть, паскуди русацькі!