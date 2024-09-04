Війська РФ завдали удару по Львову: горять будинки в районі головного вокзалу (оновлено). ФОТО
Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, усі профільні служби скерували на місце.
Раніше мер Львова Андрій Садовий інформував, що "Кинджали" на території Львова.
"Працює ППО", - зазначав він.
Пізніше Садовий повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.
"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", - йдеться у повідомленні.
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московська гнила потвора зносить усе, лютує чомусь, може здохне від нервів
Може прийшов час зробити коридор до них для московитських танків?
1. як би )(уйло мав ресурси, можливість то вже напав би на Польщу і країни Балтії ... натомість заствяв в Україні замість 3-х днів вже більше ніж 2.5 роки ...
2. зробити коридор для кацапських танків це означає відда ти під окупацію кацапам усю Україну !!! вгадайте з 3-х раз кого пожене )(уйло на тих танках в Європу насамперед ??? правельна відповідь українців, як це вже було у 2 Світову війну ...
А могли б, замість захоплювати курські болота - зробити рейд до містечка Таловая, де знаходиться база Воронєж-45...