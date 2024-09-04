Війська РФ завдали удару по Львову: горять будинки в районі головного вокзалу (оновлено). ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі профільні служби скерували на місце.

Раніше мер Львова Андрій Садовий інформував, що "Кинджали" на території Львова.

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"Працює ППО", - зазначав він.

Пізніше Садовий повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", - йдеться у повідомленні.