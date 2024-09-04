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Війська РФ завдали удару по Львову: горять будинки в районі головного вокзалу (оновлено). ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі профільні служби скерували на місце.

Раніше мер Львова Андрій Садовий інформував, що "Кинджали" на території Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Львові: В області працює ППО

"Працює ППО", - зазначав він. 

Пізніше Садовий повідомив, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Будьте в укритті", - йдеться у повідомленні.

Горять будинки у Львові в районі вокзалу

Автор: 

Львів (3070) обстріл (28486)


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Топ коментарі
+23
Район вокзалу - щільна історична забудова, та й вокзал - історична пам'ятка,
московська гнила потвора зносить усе, лютує чомусь, може здохне від нервів
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04.09.2024 06:46
+17
це вже ескалація, чи ще ні?
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04.09.2024 06:48
+13
Де ці імпотенти з ЄС?
Може прийшов час зробити коридор до них для московитських танків?
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04.09.2024 06:56
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04.09.2024 06:42 Відповісти
Мешканці Львова повідомляють - укриття закриті...
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04.09.2024 06:42 Відповісти
Район вокзалу - щільна історична забудова, та й вокзал - історична пам'ятка,
московська гнила потвора зносить усе, лютує чомусь, може здохне від нервів
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04.09.2024 06:46 Відповісти
це вже ескалація, чи ще ні?
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04.09.2024 06:48 Відповісти
Це вже буденність. Ескалація буде, коли під@ри ядером тактичним почнуть кидатись.
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04.09.2024 07:13 Відповісти
Первый Курск или Белгород?
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04.09.2024 11:11 Відповісти
Де ці імпотенти з ЄС?
Може прийшов час зробити коридор до них для московитських танків?
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04.09.2024 06:56 Відповісти
моячні не пишіть ...
1. як би )(уйло мав ресурси, можливість то вже напав би на Польщу і країни Балтії ... натомість заствяв в Україні замість 3-х днів вже більше ніж 2.5 роки ...
2. зробити коридор для кацапських танків це означає відда ти під окупацію кацапам усю Україну !!! вгадайте з 3-х раз кого пожене )(уйло на тих танках в Європу насамперед ??? правельна відповідь українців, як це вже було у 2 Світову війну ...
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04.09.2024 07:19 Відповісти
хрінь пишите, пуйлу захопленої України вистачить до кінця правління. оті зелені байки про героїчний захист Європи бабцям розповідайте.
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04.09.2024 08:06 Відповісти
Хабад на Україні не зупиниться.
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04.09.2024 08:16 Відповісти
я не розповідаю байки, тим більше зелені ... я констатую факти, а факти є річ вперта - )(уйло затряв в Україні і надого !!! а дякувати за це треба не зебілам, а силам оборони України, насамперед ЗСУ, сотням або навіть тисячам волонтерів !!!
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04.09.2024 08:42 Відповісти
Відповідь повинна бути жорстка за кожен будинок вулиця кацапів за кожного загиблого 10 кацапів за дитину 100 кацапів не треба їх жаліти нищити від малого до старого як паразитів
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04.09.2024 08:04 Відповісти
Ответ как всегда - возмущение в интернете и забыли через неделю как с Охмадитом.
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04.09.2024 08:06 Відповісти
Для зелені Охмадит - нові можливості красти... нічого особистого...
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04.09.2024 08:39 Відповісти
Ми потужно відповімо черговим пшиком по безкінечним російським НПЗ.
А могли б, замість захоплювати курські болота - зробити рейд до містечка Таловая, де знаходиться база Воронєж-45...
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04.09.2024 08:15 Відповісти
ТУТ ХКУЙЛО СІКОРСЬКОМУ І ДУДІ ПРИВІТ ПЕРЕДАВ...ГЛУМИТЬСЯ...
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04.09.2024 08:31 Відповісти
 
 