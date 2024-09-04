Ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі: 5 людей постраждали, пошкоджено багатоповерхівки

Зранку 4 вересня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Наразі слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі. Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23)

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За даними мера Андрія Садового, 6 людей постраждали. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.