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Новини
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Ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі: 5 людей постраждали, пошкоджено багатоповерхівки

Ракета на Кривий Ріг

Зранку 4 вересня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Наразі слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі. Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23)
Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Кривому Розі пролунав вибух

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року 

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За даними мера Андрія Садового, 6 людей постраждали. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28392) ракети (4021)


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Топ коментарі
+8
Мені подобається ось це «колишня костенко», забувши в першу чергу сказати що зараз це вулиці Степана Бандери. У чортів навіть язик не повертається назвати це ім'я
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04.09.2024 08:34
+5
Тільки далекобійна зброя може припинити цей жах.Вибити носії ракет і заводи де їх виробляють.Але незабаром 3 роки війни,і поки тихо
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04.09.2024 07:51
+4
Армада "паляниць" вже летить карати кацапню...у фантазіях клована.
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04.09.2024 08:08
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Тільки далекобійна зброя може припинити цей жах.Вибити носії ракет і заводи де їх виробляють.Але незабаром 3 роки війни,і поки тихо
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04.09.2024 07:51 Відповісти
Чому ж. Ставка проведена,протокол написано на цю тему і під сукно
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04.09.2024 07:59 Відповісти
"Криворізький чотириразовий ухилянт" пожинає плоди своєї трирічної "політики" Кленуть його там - "на всі заставки"!
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04.09.2024 10:35 Відповісти
Армада "паляниць" вже летить карати кацапню...у фантазіях клована.
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04.09.2024 08:08 Відповісти
"НОсіїв ракет" (Ту-22М та Ту-95) вже ніде не виробляють! У кацапів це виробництво закрите а "мізки -повтікали" за кордон!
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04.09.2024 15:35 Відповісти
Так і я ж про те,треба якось знищити ватальоти.Але й заводи де виготовляють ракети і КАБи,теж....
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04.09.2024 22:01 Відповісти
Потроху відпрацьовують ... Уже розвідали маршрут в Олєнєгорськ За деякими даними - один "Ту" там уже спалено Про інші аеродроми вже не кажу
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05.09.2024 01:42 Відповісти
Мені подобається ось це «колишня костенко», забувши в першу чергу сказати що зараз це вулиці Степана Бандери. У чортів навіть язик не повертається назвати це ім'я
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04.09.2024 08:34 Відповісти
Мамаріма і папаїзя нє пастраждалі жрут мацу в прикуску с салом гдєта в Хайфє.
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04.09.2024 10:25 Відповісти
Байден дозволяє бити ерефії, чим ті користують.
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04.09.2024 10:39 Відповісти
 
 