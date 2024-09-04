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Из-за удара РФ по Львову погибла мать и три ее дочери - Ярина, Дарина и Эмилия. ФОТО

Из-за российской атаки на Львов погибла мать и трое ее дочерей. Ее муж - отец девочек - жив.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию семьи.

Львів загибла сім'я

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей - Ярина, Дарина и Эмилия - погибли в собственном доме", - отметил он.

По словам Садового, позади стоит Ярина Базилевич. Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

Читайте также: На одной из локаций во Львове большая глубина завала. Под ним могут быть люди, - ОВА

"В центре Европы россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", - добавляет Садовый.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор: 

дети (6492) Львов (4582) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+75
Криваві наслідки московської війни в Україні та нікчемної підготовки з 2019 року Зеленського з оточенням, особливо після збіговиська в Омані, облаштованого мертвечуком і єрмаком з патрушевим!! Усі вони, живі і здорові…
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04.09.2024 12:13
+52
Слів бракує!!! Серце рветься!!!
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04.09.2024 12:11
+43
Хіба лаптеморді недолюди мають право на існування?!
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04.09.2024 12:14
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Слів бракує!!! Серце рветься!!!
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04.09.2024 12:11 Ответить
Повод задонатить ЗСУ на далекобойные дроны.
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04.09.2024 16:03 Ответить
Криваві наслідки московської війни в Україні та нікчемної підготовки з 2019 року Зеленського з оточенням, особливо після збіговиська в Омані, облаштованого мертвечуком і єрмаком з патрушевим!! Усі вони, живі і здорові…
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04.09.2024 12:13 Ответить
Хіба лаптеморді недолюди мають право на існування?!
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04.09.2024 12:14 Ответить
Жах, а европа озабочена глубоко.....наступні будут вони та їх діти....
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04.09.2024 12:14 Ответить
Ємєльянов ти підароязика худоба то це Європа атакує українців чи твої узькамірци рашисти??
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04.09.2024 14:05 Ответить
Вузколобий, де я казав , шо не кацапи
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04.09.2024 16:03 Ответить
Бачу в тебе у макітрі вата, мабудь ти 73% зесранець
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04.09.2024 16:05 Ответить
Слово "будут" - це показово
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04.09.2024 21:35 Ответить
Все закономірно, це наслідки 30 річної руйнації Української армії. Коли нема військових, воюють і гинуть цивільні....
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04.09.2024 12:25 Ответить
А откуда, по-твоему, берутся военные? С заводов? Или, если гибнут военные - это не считется убийством? Или что, путин, не будет нас убивать? Потому что ты не военный?
Несешь херню.
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04.09.2024 12:42 Ответить
Тільки помста. Вендета. Кожен. Як тільки можливо. Хоч трохи.
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04.09.2024 12:19 Ответить
Оркостан маэ бути знищеним...
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04.09.2024 12:21 Ответить
... поки не буде відповідних смертей кацапів,вони не зрозуміють ні хрена.
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04.09.2024 12:21 Ответить
"вчасно" зеленське та його банда дермових мародерів стала до керма після Вироку-2019 і похєріла усі оборонні програми України та "розмінувала Чонгари"..
зебіли секти 73%, кров жертв Великої війни часів зєлєнскага і на ваших умИтих руках, якщо хтось досі не роздуплився, а просто втік від результатів свого ідіотського вибору (***** - то само собою, воно відомий людожер-імпотент-педофіл..)
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04.09.2024 12:25 Ответить
Здесь рублей нет, лаптеногое.
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04.09.2024 15:28 Ответить
..а ні у кого з притомних Українців навіть і немає сумнівів, що Банкова дермака-надзеленського з такими ОТ коментаторами розраховується саме знеціненою гривнею, якої надрукує-намалює для тупорилого лохторату ще скільки завгодно...
ви, дебіли73%ві-какаразніци-хохли-малороси-квартал_овці - остання надія та опора для аніматорів-зрадників-мародерів зєлєнскага-підєрмачнага...
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04.09.2024 15:40 Ответить
Очнись кацапское животное. Объемы финансовой помощи от запада такие, что печатать деньги уже нет смысла.
Кстати, почем там Лада Гранта? по 15 руб. за камент жизни хватит насобирать?
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04.09.2024 15:51 Ответить
"Объемы финансовой помощи от запада" - прихильники дермака-зеленського розмовляють "языком змеи".. шо характєрно для зайвохромосомних та зрадників-какаразніц України..
прощавай, дефективний ..
- бывай, ихтиандр **** (чтобы понятно было без гугл-переводчика)
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04.09.2024 16:10 Ответить
О. Патріот намалювався. Ну давай так, шоколадний. Економіки нашої держави, без постійної фінансової підтримки, вже не існує з 2022р. Бо жодна країна не потягнула би самостійно війну з кацапстаном.
Русняві гниди вбивають українців кожного дня. І планувалось це все десятиріччями. І війна в нас з 2014-го, а не з 2022-го. А в тебе платівка з 19-го року про 73% заїла.
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04.09.2024 16:33 Ответить
Ну що рашиські варвари провели "успішну операцію" убили матір і трьох дітей ,обов'язково повідомте про свій "подвиг" головного терориста ман'яка убивцю путіна . Чому живе цей злочиний народ кацапи ? я побажаю вам стільки біди як ви принесли на нашу землю.
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04.09.2024 12:27 Ответить
І жодного співчуття від послів G7,,,Кров кожного вбитого украінця рашистами на іх руках!
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04.09.2024 12:30 Ответить
Ніт. Кров кожного вбитого рашистами українця на руках тих, хто під час війни з кровожерливим і найпідступнішим ворогом обрав верховним головнокомандувачем ницого, нікчемного, тупого мерзотника.
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04.09.2024 13:34 Ответить
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія, росіяни та їх вожак ліліпутін.
ліліпутін мусив був засохнути на трусах спірідона ще коли той прислужував сифілітіку лєніну.
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04.09.2024 15:12 Ответить
причем здесь послы ЕС? что за бред? может все-таки путин и росия виноваты?
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05.09.2024 13:34 Ответить
ООН и папа римский крепко спят, слюни в подушку пускают. А вот если бы в москва-сити украинским дроном форточку выбило - вой бы на весь мир стоял.
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04.09.2024 12:32 Ответить
Блінкін приїде і знову на гітарі зіграє в рок клубі в Києві
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04.09.2024 12:35 Ответить
Тааак! Це все Блінкін, Порох, і Кличко винуваті що Зелена банда не доносить Світові кацапські злодіяння, а тільки краде як в останній день у ЗСУ і замість ВПК і фортифікацій краде і краде
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05.09.2024 04:44 Ответить
біда яка.. Прость сьози ллються. Царство Небесне Вам, Україночки.. Ми всі плаемо від болю. Співчуття рідним загиблих дівчаток. Співчуття всім, хто втратив близьких від підарні кацапської.
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04.09.2024 12:38 Ответить
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04.09.2024 12:42 Ответить
Ось , що пише міноборони рашки з приводу удара по Львову... це вже за межею людського розуму.

Ведомство утверждает, что 4 сентября во Львове были поражены оборонные предприятия, где производились и ремонтировались электронные компоненты авиатехники и ракетного оружия. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.
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04.09.2024 12:43 Ответить
Захід, поверніть нам хоча б пару ядерних ракет - московіти одразу заспокояться.

Ну а якщо не заспокояться, то тоді це буде їхнє рішення і їхня вина перед історією, бо . . .
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04.09.2024 12:50 Ответить
Не пишіть дурниць.
Тактичну ядерну зброю передав москалям 1991-1992р Кравчук.
Безкоштовно і не підписуючи жодних документів.
Саме цією зброєю ми б могли захиститись і москалі не напали б на нас.
Стратегічну ядерну зброю передав знову ж таки москалям на цей раз вже Кучма в середині 90-х.
Ні якому ''заходу'' Стратегічна ЯЗ не передавалась. США тиснули на нас, тому що ці ракети були націлені на штати. Перенацілити на москву, чи переробити ці стратегічні ракети, що б лупити по москалям - технічно взагалі неможливо.
Але Кучма вирішив передати Стратегічну ЯЗ москалям і підписати фількіну грамоту - ''меморандум''.
А можна було передати цю зброю США і отримати справжні гарантії і справжній міжнародний договір із США.

Кравчука і Кучму, Януковича і Зеленського обирав на демократичних виборах ''Наймудріший в світі'' Український народ під гасла дружби з москалями.
 СУМНО....
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05.09.2024 00:52 Ответить
як йому жити далі? (((
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04.09.2024 12:54 Ответить
Остаётся только пойти в ЗСУ и отомстить рашистским подонкам...
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04.09.2024 13:51 Ответить
Після такого удару навряд чи в цього чоловіка залишаться сили.
А от нам треба нищити москальську сволоту де побачим і хто чим може!
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04.09.2024 22:34 Ответить
Лише суцільний лепрозорій з одним лише входом до нього - може убезпечити людство від цієї страшної прокази, назва якої - рашизм і його носії!
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04.09.2024 13:01 Ответить
От мені цікаво захід чого чекає,забороняючи ракетами *****..и по мордору?Чи вони наївні дурники думають що маньяк хоче обмежитись Україною?І далі з ним торгувати.але так не буде.Поляки впадуть першими те саме і країни балтії.Іх русня точно за тиждень окупує.А далі німці австрійці і решта країн посипиться і так до лісабону!Бо там всі сцикуни.!
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04.09.2024 13:14 Ответить
Сьогодні на радіо NV не ппам'ятаю, хто, казав, що в 2016 році були українськи розробки ракет дальністю не на 250 км, які ми випрошуємо у США, а на 500 км. Де вони? Питати дозволу бити ними по території московії не треба!
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04.09.2024 13:38 Ответить
якась безугла, безмозгла, медведчуки, шуфричі та інші баканаФФих з єрмачками викрали креслення....пан Червінський міг би багато розповісти...ой як багато...
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04.09.2024 15:29 Ответить
Ви ведете себе по дурному, коли просуваєте цей наратив. Якщо керуватися вашою логікою і вони дійсно наступні, то їм вигідно знесилити ворога тут, і коли він вже прийде до них, отримати в супротивника голобосих майже беззброєних солдат. Тім що ви і наша влада лякає ЄС цими темниками про "ви наступні" ви шкодите нашому просуванню в НАТО. Якщо вони і так наступні, якого хріна їм тоді нас туди приймати, га? Все одно ж, по вашій логіці, НАТО воювати буде, і Україна теж в складі НАТО буде воювати, так якого рожна ми туди так просимося? Бо реальність інша, рашка не не піде на НАТО і не будуть вони ніякими наступними.

І так, п.с.Щось не пам'ятаю щоб українці кричали "ми не сцикуни, давайте рашці ввалимо" коли ця рашка на Грузію і Молдову нападала. Всім було абсолютно по барабану на сирійську війну теж. Перед тим як критикувати інших, на себе гляньте. Країна де "всє нам далжни". Як кацапи, їй богу
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04.09.2024 14:38 Ответить
По моїй логіці нато воювати не буде,читати треба що написано і не талапати дурниці!Вони нещасний дрон збити не хочуть в себе і придумують дурацкі відмазки,вони сцикуни без США щось робити.Ви почитайте їхні соціологічні опитування там 68% просто тікати зібралось,і всі хто мав гроші вже собі нерухомість в іспанії португалії покупляли,я вже не говорю далі після польщі там взагалі 85%німців теж виїхати готові.Якщо ви не пам"ятаєте і не знаєте що робила Україна для грузинів то не триндіть.Не буде рашка з нато воювати???Побачите, якщо не дай бог доні прийде до влади в США,то на весну чекайте війська в країнах балтії!Трампушка просто розвалить нато і все що з ним звязано..
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04.09.2024 15:19 Ответить
Я прекрасно знаю, що Україна робила для Грузії (точніше тодішня влада, таємно) , але от не треба лала про те що допомога Грузії широко обговорювалася і підтримувалася нарідом. Та більшість плювати хотіли. А щодо опитування, так у нас згідно опитувань купа народу хоче кордони 91, тільки щось їх не видно на фронті. Але такі войовничі, згідно опитувань, ага
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05.09.2024 18:05 Ответить
А декого не видно навіть в Україні...
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05.09.2024 21:04 Ответить
Якийсь біль скронях, паморочиться голова і стає млосно від бажання помсти..
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04.09.2024 13:15 Ответить
Чоловіку треба йти в ЗСУ і нищити орків, бо як йому далі жити з цим
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04.09.2024 13:44 Ответить
В тому стані, в якому він перебуває, він, скоріше, загине в перший же день, ніж когось знищить.
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04.09.2024 15:34 Ответить
100 відсотків так!
Йому потрібна психологічна реабілітація.
А нам нищити тих покидьків хто чим і як може!
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04.09.2024 22:37 Ответить
Що він в такому стані зробить? зараз в нього психіка буде повністю в хлам і він неадекватний буде 100%, ніхто не буде адекватний після такого. Якщо його випустити, то він просто підставиться і все. І зараз він може легко вчинити самогубство.

Грьобані чиновники, крали все, знищували заводи, посилали людей на заробітки і вихвалялися мільярдами переказів з-за кордону, ой як добре, як гроші, а відбиватися нема чим виявилося, зате 100500 новобудов і десятки квартир і ділянок навіть у садового і його свори ... Які там будинки тільки сліпий не бачив у Львові і особливо біля Львова. А завода ракет нема, дронів чи ще щось, не вигідно мля було, дурна трата грошей.

Хоча по факту найбільша маржинальність це ЗБРОЯ, літак F-16 10 тон, ціна 50 000 000 баксів, по 5 000 000 баксів за тону металу, напівпровідників і інших матеріалів. Оці всі новобудови навіть поблизу не валялися по маржинальності до зброї.

А інженерів треба такого рівня обладнання вирощувати РОКАМИ, це дуже вузька специфіка і до одурі складна, а не взяв о оголошенню і працюють, я багато моментів в електроніці допер тільки через 10+ років роботи в цьому.

Навіть я шукав роботу електронщиком, то або роботи не було, або пропонували такі з.п., що кімнату не зняти, не кажучи про квартиру, то мусив працювати сантехніком, бо платили більше. Викинув проекти в Ютуб для самореклами - то китайці запропонували роботу і нормальну оплату, завдяки чому і вижив.
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04.09.2024 18:35 Ответить
Він у важкому критичному стані в реанімації з множинними осколковими пораненнями.
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05.09.2024 01:07 Ответить
Боляче і дуже сумно бачити таке наглюче знищення украінців
цілими сімʼями 😪😪😪
Кацапи , горіть у пеклі разом зі своїми виродками 😡👹
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04.09.2024 13:50 Ответить
как же хочется сбросить на этих ********* сотни ядерных бомб чтобы этой поганой территории просто не стало!!!!!твари ******,горите в аду!!!!!
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04.09.2024 13:56 Ответить
Війна надовго.Багато ще людей загине.
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04.09.2024 14:10 Ответить
Так , ми живемо не завтрашнім днем , а від тривоги до тривоги ..((
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04.09.2024 14:38 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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04.09.2024 14:59 Ответить
чомусь жодна ракета не прилетіла в Конче-Заспу, Буковель, ТЦК, прокурорсько-суддівське весілля.
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04.09.2024 16:29 Ответить
Что вы пишете глупость ,там живут обычные люди тоже,зачем зазывает врага.
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04.09.2024 18:29 Ответить
Там вина всіх ублюдків в першу чергу мерзоти кацапської а в другу чергу марзоту 73 з пісюнограєм ,тварі
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04.09.2024 17:07 Ответить
Але лупити по мордору не дозволимо-ескалація🤬
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04.09.2024 17:34 Ответить
Те кто обнадежил нас будем помогать ,где эта помощь. Теперь молчат где Англия ,где Франция ,где Америка . Где ракеты на дальние расстояния, что бы ударить по кремлю.
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04.09.2024 18:27 Ответить
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04.09.2024 19:29 Ответить
Мужчина во Львове выжил, потому что вернулся в квартиру взять воды, а его семья находилась на лестничной клетке. Под завалами находились люди, которые были на лестнице в момент удара. Они упали вместе с лестничной клеткой
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04.09.2024 19:36 Ответить
Велика біда і горе, ціла родина. Це жах. А чинуші дуже добре готувалися захищати свої міста, у одного садового за стільки років тих квартир хіба срак...ю їж, і нахіба вони стільки, коли тут гинуть люди. Бо крали тільки для себе і робили бізнес на новобудовах, а захист плювати хотіли. Нехай львів'яни і запитають чому так і куди втікали гроші, бо той же садовий вічний мер як бульбодід і інші подібні, які вцепили в місце і все ...

Тільки сліпий не міг побачити ті забудови і будинки не так у Львова, як біля Львова, а це все не просто гроші, а колосальні гроші і витрачалися вони явно не на потрібне для захисту міста і держави.

Гинуть прості, які просто жили, часто виживали.
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04.09.2024 19:58 Ответить
Бумага бiла, букви чорнi. Я уявляю, який там фарш був на "лестнiце". (((((((
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04.09.2024 20:01 Ответить
Один політик в 2014 році, коли вже московити окупували Крим, звертаючись до прихильників, сказав: "хіба ми з вами знали?"
Інший політик, більш високопоставлений ніж перший, теж в 2014 році, сказав, що ніхто не знав що росія нападе.
Ото нащо нам потрібні політики, які не здатні прогнозувати дії нашого вічного ворога.
Коли б були здатні прогнозувати за декілька кроків, то можливо могли б щось зробити, щоб завадити напасти.
Але ж, напевно, не було коли прогнозувати бо думали що щоб ще вкрасти.
Не так важливо що вони думали, але ті політики хто не зміг спрогнозувати, їм не допустимо бути в політиці.
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04.09.2024 20:35 Ответить
Это сделали в том числе те кто голосовал за прекращение военной программы,ракетной программы в пользу Великого Крадивництва автодорог. Это сделали в том числе те кто голосовал за капитуляцию-голосуя за Зеленского. Бил-бы Путин по центрам городов знаячто в ответ в Центр Москвы Питера,Казани прилетит Украинская МОЩНАЯ крылатая или баллистическая ракета? Думаю нет. Я не голосовал за Зеленского но хочу попросить прощение у погибших за то что меня окружает такой в массе не очень умный и инфантилный народ.. Хотя этот народ сам заплатит за свою глупость и инфантильность. Третий год войны Уераина-ракетная держава-ГДЕ НАШИ РАКЕТЫ? Одна крылатая ракета типа Нептун но на 1-2 тыс км дальности это всего 2 млн доллаов. Это не так много
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04.09.2024 21:02 Ответить
Та ктреба не писати, що це сталося, а питати владу і брати її за яйця, чому це сталося?
Цому не закрито небо над Україеою, чому за 2,5 роки війни і досі ракети влучають у мирні міста??
Що ти, владо зробила для того, щоб ми, Українці вірили тобі!!!??? Що!?
А у відповідь - тиша! І мертві з косами обабіч дороги стоять!!!
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04.09.2024 21:05 Ответить
писав ще 2 роки назад - всі жінки, діти та чоловіки, які мають на це право повинні виїхати за межі країни
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04.09.2024 21:32 Ответить
Гірка втрата. Вічна Пам'ять і Царство Небесне мамі з доньками, таким красивим і сонячним. Щирі співчуття чоловікові- батькові та всій родині💔🙏
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04.09.2024 21:44 Ответить
Яке горе,хоч би йому якось психологи допомогли,якісь ліки дали.Я не можу уявити себе на його місці.....
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04.09.2024 22:34 Ответить
я би зрадів, якби на місці цих благородних людей була би скумбрія з зеленими "отприсками"... але, на жаль, Бог до зеленої тварі аж надто прихильний
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05.09.2024 00:13 Ответить
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
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05.09.2024 01:10 Ответить
А кацапі стверджують, що б'ють по військових цілях.
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05.09.2024 08:41 Ответить
Цензор і не каже, що ракети у Львів летіли через територію Білорусі!

Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
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06.09.2024 13:20 Ответить
 
 