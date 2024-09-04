Из-за удара РФ по Львову погибла мать и три ее дочери - Ярина, Дарина и Эмилия. ФОТО

Из-за российской атаки на Львов погибла мать и трое ее дочерей. Ее муж - отец девочек - жив.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию семьи.

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей - Ярина, Дарина и Эмилия - погибли в собственном доме", - отметил он.

По словам Садового, позади стоит Ярина Базилевич. Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

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"В центре Европы россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее", - добавляет Садовый.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.