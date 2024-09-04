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На одной из локаций во Львове большая глубина завала. Под ним могут быть люди, - ОВА

Наслідки удару по Львову

Сейчас на местах попаданий во Львове работают более 130 чрезвычайников. Привлекли 30 единиц спецтехники.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поиски пострадавших сейчас продолжаются.

"Самая большая сложность в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Под ним еще могут быть люди. Спасатели делают все, чтобы разбирать руины максимально быстро и максимально осторожно", - добавляет он.

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Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27071) жертвы (2071)


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козицький! витягни нарешті язик з дупи та почни системно, перманентно на всю горлянку та в усі дзюрки волати про нагальну необхідність забезпечення усього комплекного протиракетного захисту ввіреної тобі території військової адміністрації.
А то як понеслося з березня 22-го, так і триває до цієї миті - що не атака по ввіреній тобі території, то із наслідками
у тебе у Львові купа Західних журналістів, дипломатів, представників Західних урядових та неурядових організацій, у т.ч. військових. Збирай їх, щоденно розповідай, демонструй та показуй про критичну важливість Львівщини для України та необхідність її негайного захисту, не будь на розслабоні.
Війна дістане усіх, навіть у самих віддалених західних куточках нашої держави.
Прокинься
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04.09.2024 11:54 Ответить
А команда з ОПи на то була? дЄермак дозволив? Ні? Ну то які питання...
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04.09.2024 13:01 Ответить
не є питань...
тіко наслідки будуть і надалі
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04.09.2024 14:45 Ответить
я розумію західних партнерів( чиїх саме це ще питання), в них літо, час відпусток та й взагалі прийняття важливих рішень це дуууже повільна справа..., але як же все виглядає цинічно та знущально... ми повинні все зважити, подумати, про ескалацію по-перше, а по-друге про міжнародне право, ви постійно намагаєтесь його якось порушити, а це не можна.... а люди в нас гинуть, кожен день, кожен проклятий день...
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04.09.2024 11:57 Ответить
Напевге Садовому час забути про заотичну забудову міста, навіть якщо доля з кожної новобудови тішить самолюбство і відтягує кишеню. Час думати про речі, більш потрібні ждя захисту жителів під час війни. Бомблсховищ, наприклад.
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04.09.2024 12:01 Ответить
Цензор і не каже, що ракети у Львів летіли через територію Білорусі!

Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
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06.09.2024 13:19 Ответить
 
 