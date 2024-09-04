На одной из локаций во Львове большая глубина завала. Под ним могут быть люди, - ОВА
Сейчас на местах попаданий во Львове работают более 130 чрезвычайников. Привлекли 30 единиц спецтехники.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, поиски пострадавших сейчас продолжаются.
"Самая большая сложность в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Под ним еще могут быть люди. Спасатели делают все, чтобы разбирать руины максимально быстро и максимально осторожно", - добавляет он.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.
Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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А то як понеслося з березня 22-го, так і триває до цієї миті - що не атака по ввіреній тобі території, то із наслідками
у тебе у Львові купа Західних журналістів, дипломатів, представників Західних урядових та неурядових організацій, у т.ч. військових. Збирай їх, щоденно розповідай, демонструй та показуй про критичну важливість Львівщини для України та необхідність її негайного захисту, не будь на розслабоні.
Війна дістане усіх, навіть у самих віддалених західних куточках нашої держави.
Прокинься
тіко наслідки будуть і надалі
Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!