На одній із локацій у Львові велика глибина завалу. Під ним можуть бути люди, - ОВА
Зараз на місцях влучань у Львові працюють понад 130 надзвичайників. Залучили 30 одиниць спецтехніки.
Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошуки постраждалих наразі тривають.
"Найбільша складність у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди. Рятувальники роблять все, щоб розбирати руїни максимально швидко та максимально обережно", - додає він.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.
Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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А то як понеслося з березня 22-го, так і триває до цієї миті - що не атака по ввіреній тобі території, то із наслідками
у тебе у Львові купа Західних журналістів, дипломатів, представників Західних урядових та неурядових організацій, у т.ч. військових. Збирай їх, щоденно розповідай, демонструй та показуй про критичну важливість Львівщини для України та необхідність її негайного захисту, не будь на розслабоні.
Війна дістане усіх, навіть у самих віддалених західних куточках нашої держави.
Прокинься
тіко наслідки будуть і надалі
Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!