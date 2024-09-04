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На одній із локацій у Львові велика глибина завалу. Під ним можуть бути люди, - ОВА

Наслідки удару по Львову

Зараз на місцях влучань у Львові працюють понад 130 надзвичайників. Залучили 30 одиниць спецтехніки.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошуки постраждалих наразі тривають.

"Найбільша складність у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди. Рятувальники роблять все, щоб розбирати руїни максимально швидко та максимально обережно", - додає він.

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Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

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Львів (3069) обстріл (28392) жертви (1792)


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козицький! витягни нарешті язик з дупи та почни системно, перманентно на всю горлянку та в усі дзюрки волати про нагальну необхідність забезпечення усього комплекного протиракетного захисту ввіреної тобі території військової адміністрації.
А то як понеслося з березня 22-го, так і триває до цієї миті - що не атака по ввіреній тобі території, то із наслідками
у тебе у Львові купа Західних журналістів, дипломатів, представників Західних урядових та неурядових організацій, у т.ч. військових. Збирай їх, щоденно розповідай, демонструй та показуй про критичну важливість Львівщини для України та необхідність її негайного захисту, не будь на розслабоні.
Війна дістане усіх, навіть у самих віддалених західних куточках нашої держави.
Прокинься
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04.09.2024 11:54 Відповісти
А команда з ОПи на то була? дЄермак дозволив? Ні? Ну то які питання...
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04.09.2024 13:01 Відповісти
не є питань...
тіко наслідки будуть і надалі
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04.09.2024 14:45 Відповісти
я розумію західних партнерів( чиїх саме це ще питання), в них літо, час відпусток та й взагалі прийняття важливих рішень це дуууже повільна справа..., але як же все виглядає цинічно та знущально... ми повинні все зважити, подумати, про ескалацію по-перше, а по-друге про міжнародне право, ви постійно намагаєтесь його якось порушити, а це не можна.... а люди в нас гинуть, кожен день, кожен проклятий день...
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04.09.2024 11:57 Відповісти
Напевге Садовому час забути про заотичну забудову міста, навіть якщо доля з кожної новобудови тішить самолюбство і відтягує кишеню. Час думати про речі, більш потрібні ждя захисту жителів під час війни. Бомблсховищ, наприклад.
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04.09.2024 12:01 Відповісти
Цензор і не каже, що ракети у Львів летіли через територію Білорусі!

Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
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06.09.2024 13:19 Відповісти
 
 