РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6595 посетителей онлайн
Новости
5 003 9

Атака РФ на Львов: 11 раненых в критическом состоянии, - медики

Наслідки удару по Львову

Сейчас 11 раненых во время сегодняшнего удара по Львову находятся в критическом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова руководителя анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец.

По ее словам, всего в три городских больницы доставили 35 человек, из них трое детей. Из общего количества пациентов 11 находятся в критическом состоянии. Уже проводятся операции по спасению людей.

Среди ранений преобладают взрывные осколочные травмы суставов, грудной клетки, конечностей и лица, а также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.

Также читайте: Удар РФ по Львову: поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации. ФОТОрепортаж

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Полтаву, Суми, Харків, Херсон, Кривий Ріг, Львів......повинна бути відповідь,адекватна по втратах як на фронті так і цивільних. Не ігноруйте повідомлення про атаки ідіть в сховища
показать весь комментарий
04.09.2024 10:04 Ответить
Допоки Захід жуватиме шмарклі із наданням ******** систем ППО у необхідній кількості - @уйло та рашистські пі@ари вбиватимуть мирних у тилу України
показать весь комментарий
04.09.2024 10:07 Ответить
тільки зараз прозріли, що ваші східні рашистські сусіди - п**дари?
показать весь комментарий
04.09.2024 11:03 Ответить
Допоки зермак,допоти така мала допомога Заходу,адже там реально представляють собі,хто такі ці дві особи.Тому і війні кінця краю не видно,хоч вже скільки допомоги пішло.
показать весь комментарий
04.09.2024 10:20 Ответить
Ничего нового. ***** решило террором мирняка вынудить нас на капитуляцию. А теперь вспомните возмущенное высказывание Трампа что Украина якобы специально преуменьшает количество жертв гражданских. И скажите мне что ети две твари не заодно. Выработали стратегию, одно ***** совершает массовые убийства гражданских а второе ***** обещает обещает все прекратить если его выберут
показать весь комментарий
04.09.2024 10:22 Ответить
Якраз про цивільних усіх повідомляють, тих, що на неокупованих територіях.
показать весь комментарий
04.09.2024 11:27 Ответить
Но Трампу и ***** хотелось бы больше.
показать весь комментарий
04.09.2024 12:08 Ответить
Що там Буданов каже? Коли вже в кацапів ракети закінчаться?
показать весь комментарий
04.09.2024 10:23 Ответить
двісті років тому торгували чорношкірими, тепер торгують українцями...
показать весь комментарий
04.09.2024 10:52 Ответить
 
 