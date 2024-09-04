Атака РФ на Львов: 11 раненых в критическом состоянии, - медики
Сейчас 11 раненых во время сегодняшнего удара по Львову находятся в критическом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова руководителя анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Натальи Матолинец.
По ее словам, всего в три городских больницы доставили 35 человек, из них трое детей. Из общего количества пациентов 11 находятся в критическом состоянии. Уже проводятся операции по спасению людей.
Среди ранений преобладают взрывные осколочные травмы суставов, грудной клетки, конечностей и лица, а также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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