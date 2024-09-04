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Новини
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Атака РФ на Львів: 11 поранених у критичному стані, - медики

Наслідки удару по Львову

Наразі 11 поранених під час сьогоднішнього удару по Львову перебувають у критичному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на слова керівника анестезіологічної служби Першого медоб'єднання Львова Наталії Матолінець.

За її словами, загалом до трьох міських лікарень доправили 35 осіб, із них троє дітей. Із загальної кількості пацієнтів 11 перебувають у критичному стані. Уже проводяться операції з порятунку людей.

Серед поранень переважають вибухові осколкові травми суглобів, грудної клітки, кінцівок та обличчя, а також поранення внутрішніх органів, травми легенів і судин.

Також читайте: Удар РФ по Львову: пошкоджено обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. ФОТОрепортаж

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Автор: 

Львів (3069) обстріл (28392)


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За Полтаву, Суми, Харків, Херсон, Кривий Ріг, Львів......повинна бути відповідь,адекватна по втратах як на фронті так і цивільних. Не ігноруйте повідомлення про атаки ідіть в сховища
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04.09.2024 10:04 Відповісти
Допоки Захід жуватиме шмарклі із наданням ******** систем ППО у необхідній кількості - @уйло та рашистські пі@ари вбиватимуть мирних у тилу України
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04.09.2024 10:07 Відповісти
тільки зараз прозріли, що ваші східні рашистські сусіди - п**дари?
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04.09.2024 11:03 Відповісти
Допоки зермак,допоти така мала допомога Заходу,адже там реально представляють собі,хто такі ці дві особи.Тому і війні кінця краю не видно,хоч вже скільки допомоги пішло.
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04.09.2024 10:20 Відповісти
Ничего нового. ***** решило террором мирняка вынудить нас на капитуляцию. А теперь вспомните возмущенное высказывание Трампа что Украина якобы специально преуменьшает количество жертв гражданских. И скажите мне что ети две твари не заодно. Выработали стратегию, одно ***** совершает массовые убийства гражданских а второе ***** обещает обещает все прекратить если его выберут
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04.09.2024 10:22 Відповісти
Якраз про цивільних усіх повідомляють, тих, що на неокупованих територіях.
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04.09.2024 11:27 Відповісти
Но Трампу и ***** хотелось бы больше.
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04.09.2024 12:08 Відповісти
Що там Буданов каже? Коли вже в кацапів ракети закінчаться?
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04.09.2024 10:23 Відповісти
двісті років тому торгували чорношкірими, тепер торгують українцями...
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04.09.2024 10:52 Відповісти
 
 