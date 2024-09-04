Атака РФ на Львів: 11 поранених у критичному стані, - медики

Наразі 11 поранених під час сьогоднішнього удару по Львову перебувають у критичному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на слова керівника анестезіологічної служби Першого медоб'єднання Львова Наталії Матолінець.

За її словами, загалом до трьох міських лікарень доправили 35 осіб, із них троє дітей. Із загальної кількості пацієнтів 11 перебувають у критичному стані. Уже проводяться операції з порятунку людей.

Серед поранень переважають вибухові осколкові травми суглобів, грудної клітки, кінцівок та обличчя, а також поранення внутрішніх органів, травми легенів і судин.

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Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.