Удар РФ по Львову: поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки по Львову на улице Коновальца пострадал наш областной Центр спортивной медицины и реабилитации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждено его историческое здание. Выбито более 70 окон. От ударной волны повыносило рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

"Большое счастье, что живы и нетравмированы охранник и работники Центра", - отметил он.















Также смотрите: Последствия российской атаки на Львов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Козицкий также напоминает, что Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.