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Удар РФ по Львову: поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки по Львову на улице Коновальца пострадал наш областной Центр спортивной медицины и реабилитации.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждено его историческое здание. Выбито более 70 окон. От ударной волны повыносило рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

"Большое счастье, что живы и нетравмированы охранник и работники Центра", - отметил он.

наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову

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Козицкий также напоминает, что Центр расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27165)


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З 11 різних ракет 7 було знищено, дроні усі. Війна,розруха, біль
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04.09.2024 09:44 Ответить
Та ніби з 29 шахедів збили 22, а з 13 ракет збито 7. Щось дуже багато кацап б;є по наших об'єктах, думаю,що до цього часу є багато московських гнид, які зливають координати.
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04.09.2024 10:00 Ответить
Ну, що можна сказати; паркет, можливо поциклюють і покриють лаком, а там ...
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04.09.2024 10:01 Ответить
Дико звучить, але всі ракети які летіли по Львову, всі досягли цілей, тобто Львову ППо не передбачено?
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04.09.2024 10:29 Ответить
 
 