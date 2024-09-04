УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9288 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 176 4

Удар РФ по Львову: пошкоджено обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав наш обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура.

"Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру", - зауважив він.

наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову
наслідки удару по Львову

Також читайте: Наслідки російської атаки на Львів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Козицький також нагадує, що Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Автор: 

Львів (3070) обстріл (28486)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З 11 різних ракет 7 було знищено, дроні усі. Війна,розруха, біль
показати весь коментар
04.09.2024 09:44 Відповісти
Та ніби з 29 шахедів збили 22, а з 13 ракет збито 7. Щось дуже багато кацап б;є по наших об'єктах, думаю,що до цього часу є багато московських гнид, які зливають координати.
показати весь коментар
04.09.2024 10:00 Відповісти
Ну, що можна сказати; паркет, можливо поциклюють і покриють лаком, а там ...
показати весь коментар
04.09.2024 10:01 Відповісти
Дико звучить, але всі ракети які летіли по Львову, всі досягли цілей, тобто Львову ППо не передбачено?
показати весь коментар
04.09.2024 10:29 Відповісти
 
 