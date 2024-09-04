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Последствия российской атаки на Львов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за российского удара по Львову пока известно о 7 погибших людях. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове спасатели разбирают завалы после обстрела РФ, удалось спасти 12 человек, - Клименко. ФОТОрепортаж

Также смотрите: Войска РФ нанесли удар по Львову: горят дома в районе главного вокзала (обновлено). ФОТО

Он также опубликовал фотографии, на которых зафиксированы масштабные последствия вражеского обстрела.

Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+15
Ублюдки. Всё вернется...
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04.09.2024 09:28
+15
Нужно бомбить моцкву и питер чтобы моцквичи и ***** на кроватях подпрыгивали и в подвалы жить перебирались
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04.09.2024 09:33
+15
Львівська область єдиний регіон України де кловун програв на виборах 2019 р...там у людей мізків трішки більше ніж в середньому по Україні
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04.09.2024 09:51
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Треба бити по Москві і москвічам.Щоб зажрані кацапи відчули як це
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04.09.2024 12:20 Ответить
Добре знаю це. чудове. місто.його унікальну старовинну архітектуру( поєднання стилів градобудівничих австро--угорської імперії. польщі і.т.і. ) Все це надбання знаходиться під
захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
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04.09.2024 12:55 Ответить
кожного разу, як тлуста хвойда ярмах відвідає бяларюсс для побачення зі своїм хазяїном-лаптем, відбувається яке-небудь свинство - це не дивина

дивина в тім, що жодна курва на сайті не знає куди поцілили кацапи (ні, це не стадіон, але теж нерухоме - і ні курва це не вокзал)
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04.09.2024 16:32 Ответить
а ось і воно незабарилося:

В 09-22 ‎04.‎09.‎2024 керівник ОПУ Андрій Єрмак пішки перетнув кордон України зі сторони Білорусі пред'явивши дипломатичний паспорт, сів в автомобіль, що чекав його за межами КПП і виїхав в невідомому напрямку по території України.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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04.09.2024 19:04 Ответить
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