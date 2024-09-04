Последствия российской атаки на Львов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Из-за российского удара по Львову пока известно о 7 погибших людях. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Он также опубликовал фотографии, на которых зафиксированы масштабные последствия вражеского обстрела.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге
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захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
дивина в тім, що жодна курва на сайті не знає куди поцілили кацапи (ні, це не стадіон, але теж нерухоме - і ні курва це не вокзал)
В 09-22 04.09.2024 керівник ОПУ Андрій Єрмак пішки перетнув кордон України зі сторони Білорусі пред'явивши дипломатичний паспорт, сів в автомобіль, що чекав його за межами КПП і виїхав в невідомому напрямку по території України.
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