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Наслідки російської атаки на Львів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через російський удар по Львову наразі відомо про 7 загиблих людей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: У Львові рятувальники розбирають завали після обстрілу РФ, вдалося врятувати 12 осіб, - Клименко. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Атака РФ на Львів: 7 загиблих, з них - 3 дитини, понад 35 постраждалих. 5 людей у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Він також опублікував світлини, на яких зафіксовано масштабні наслідки ворожого обстрілу. 

Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову
Наслідки удару по Львову

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі

Автор: 

Львів (3070) обстріл (28486)


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Топ коментарі
+15
Ублюдки. Всё вернется...
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04.09.2024 09:28
+15
Нужно бомбить моцкву и питер чтобы моцквичи и ***** на кроватях подпрыгивали и в подвалы жить перебирались
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04.09.2024 09:33
+15
Львівська область єдиний регіон України де кловун програв на виборах 2019 р...там у людей мізків трішки більше ніж в середньому по Україні
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04.09.2024 09:51
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Треба бити по Москві і москвічам.Щоб зажрані кацапи відчули як це
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04.09.2024 12:20 Відповісти
Добре знаю це. чудове. місто.його унікальну старовинну архітектуру( поєднання стилів градобудівничих австро--угорської імперії. польщі і.т.і. ) Все це надбання знаходиться під
захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
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04.09.2024 12:55 Відповісти
кожного разу, як тлуста хвойда ярмах відвідає бяларюсс для побачення зі своїм хазяїном-лаптем, відбувається яке-небудь свинство - це не дивина

дивина в тім, що жодна курва на сайті не знає куди поцілили кацапи (ні, це не стадіон, але теж нерухоме - і ні курва це не вокзал)
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04.09.2024 16:32 Відповісти
а ось і воно незабарилося:

В 09-22 ‎04.‎09.‎2024 керівник ОПУ Андрій Єрмак пішки перетнув кордон України зі сторони Білорусі пред'явивши дипломатичний паспорт, сів в автомобіль, що чекав його за межами КПП і виїхав в невідомому напрямку по території України.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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04.09.2024 19:04 Відповісти
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