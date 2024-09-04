Наслідки російської атаки на Львів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Через російський удар по Львову наразі відомо про 7 загиблих людей. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Він також опублікував світлини, на яких зафіксовано масштабні наслідки ворожого обстрілу.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі
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захистом ЮНЕСКО... Проте. як бачимо. для варварів рашо--раклів--це нічого НЕ означає
( ані люди. ані надбання цивілізацій...) Дивує лише .голослівна. поведінка нашого ЗЕ-чудила
з його притворно--награними погрозами пальчиком у бік рашо--гидоти щодо " ОТВЕТКИ!
Натомість споглядаємо його панічний жах .( постійне ховання за .посилами на відсутність дозволів щодо застосування далекобійної зброї ) Думаю. що він так і НЕ наважиться видати наказ бомбонуть по отому логову людожерів--кремлю . чи.принаймні. по отому керч-мосту...Єдине на що він наважився--це кошмарити території Кубані та Курщини. які. до 1918р. були українськими ... Щось НЕ гаразд у нашім царстві ( ожирілі урядові ЗЕ-пацюки
вже .скопом.( із голов.дипломатом Кулебою на додачу)--валонули з палуби корабля -Україна !?
дивина в тім, що жодна курва на сайті не знає куди поцілили кацапи (ні, це не стадіон, але теж нерухоме - і ні курва це не вокзал)
В 09-22 04.09.2024 керівник ОПУ Андрій Єрмак пішки перетнув кордон України зі сторони Білорусі пред'явивши дипломатичний паспорт, сів в автомобіль, що чекав його за межами КПП і виїхав в невідомому напрямку по території України.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html