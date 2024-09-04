Наслідки російської атаки на Львів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через російський удар по Львову наразі відомо про 7 загиблих людей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Він також опублікував світлини, на яких зафіксовано масштабні наслідки ворожого обстрілу.

























Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі