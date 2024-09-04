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Во Львове спасатели разбирают завалы после обстрела РФ, удалось спасти 12 человек, - Клименко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по Львову и Кривому Рогу, в результате чего известно о 7 погибших, в том числе детей, а также более 40 раненых.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Всего 7 погибших во Львове, среди которых 3 детей", - рассказал он.

Сейчас спасатели во Львове разбирают завалы и продолжают поиски. Около 40 человек ранены, повреждено полсотни многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек.

"Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты Пункты несокрушимости", - отметил глава МВД.

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Также, добавил Клименко, в Кривом Роге РФ ударила по гостинице.

"Пострадали по меньшей мере 5 человек, среди них 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом. Удар по плотной жилой застройке - прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - подытожил он.

Обстрел Львова и Кривого Рога 4 сентября

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 7 погибших людях, в том числе детей.

Также войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.

Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу
Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу
Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу
Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу

Автор: 

Кривой Рог (1403) Львов (4582) обстрел (27165) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+5
гниди...
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04.09.2024 09:27
+2
А хтось учора хотів інститут зв'язку в Львів. Осінь має початок з трагедій. Залишайтесь живими
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04.09.2024 09:27
+1
Пряме попадання чи наслідок ППО? Звісно, в будь-якому випадку, вся відповідальність на кацапах, але просто хочеться розуміння - ракета ціленаправлено в залізничний вокзал летіла?
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04.09.2024 09:28
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гниди...
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04.09.2024 09:27 Ответить
А хтось учора хотів інститут зв'язку в Львів. Осінь має початок з трагедій. Залишайтесь живими
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04.09.2024 09:27 Ответить
Пряме попадання чи наслідок ППО? Звісно, в будь-якому випадку, вся відповідальність на кацапах, але просто хочеться розуміння - ракета ціленаправлено в залізничний вокзал летіла?
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04.09.2024 09:28 Ответить
Якщотчитати скільки дронів-розвідників блукає по Україні, а останні дні без наслідків збиття, що слуги масово пішли на ротацію, то ракети атакують тих де не має захисту.
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04.09.2024 09:31 Ответить
А що вам з цієї інформації? Яка різниця вам або мені куди вона летіла?
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04.09.2024 09:48 Ответить
Для розуміння рівня ескалації, який набирає обертів останніх кілька тижнів.
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04.09.2024 09:51 Ответить
Зрозуміло. 2,5 роки всю країну обстрілюють
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04.09.2024 10:02 Ответить
 
 