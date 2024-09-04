Во Львове спасатели разбирают завалы после обстрела РФ, удалось спасти 12 человек, - Клименко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по Львову и Кривому Рогу, в результате чего известно о 7 погибших, в том числе детей, а также более 40 раненых.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Всего 7 погибших во Львове, среди которых 3 детей", - рассказал он.

Сейчас спасатели во Львове разбирают завалы и продолжают поиски. Около 40 человек ранены, повреждено полсотни многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек.

"Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты Пункты несокрушимости", - отметил глава МВД.

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Также, добавил Клименко, в Кривом Роге РФ ударила по гостинице.

"Пострадали по меньшей мере 5 человек, среди них 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом. Удар по плотной жилой застройке - прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - подытожил он.

Обстрел Львова и Кривого Рога 4 сентября

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 7 погибших людях, в том числе детей.

Также войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.







