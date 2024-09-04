Во Львове спасатели разбирают завалы после обстрела РФ, удалось спасти 12 человек, - Клименко. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли удар по Львову и Кривому Рогу, в результате чего известно о 7 погибших, в том числе детей, а также более 40 раненых.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Всего 7 погибших во Львове, среди которых 3 детей", - рассказал он.
Сейчас спасатели во Львове разбирают завалы и продолжают поиски. Около 40 человек ранены, повреждено полсотни многоквартирных и частных домов. Работники ГСЧС уже спасли 12 человек.
"Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты Пункты несокрушимости", - отметил глава МВД.
Также, добавил Клименко, в Кривом Роге РФ ударила по гостинице.
"Пострадали по меньшей мере 5 человек, среди них 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом. Удар по плотной жилой застройке - прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - подытожил он.
Обстрел Львова и Кривого Рога 4 сентября
Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 7 погибших людях, в том числе детей.
Также войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль