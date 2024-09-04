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Зеленский об ударе РФ по Львову и Кривому Рогу: Для недопущения таких атак нужно Украине дать больше дальнобойности

Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Львову и Кривому Рогу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок - девочка 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения. Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали 5 человек. Есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают наши службы и делают все необходимое для ликвидации последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, каждый партнер Украины, который помогает с ПВО, является защитником жизни.

"И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - добавил он.

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 7 погибших людях, в том числе детей.

Также войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.

Читайте: Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и Офисе президента: Нам нужен новый уровень

Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Кривой Рог (1403) Львов (4582) обстрел (27071)


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Топ комментарии
+22
Скільки можна і навіщо поширювати ці банальні висери від найвеличнішого?
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04.09.2024 09:07
+21
Свої ракети роби, заїбав що українців, що весь світ зі своїм «подайте»
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04.09.2024 09:13
+15
п..дуй на ракетний завод,який ти зупинив, i роби,iмпотент гнусавий
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04.09.2024 09:12
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А ти ''паляницями'' окупантів закидай. Ну можеш ще асфальтом
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04.09.2024 09:04 Ответить
коли читаю його "закидони"- мене тіпає! "Сучий потрух"! ТРИ РОКИ гробив оборонну програму України Розвалював армію Руйнував оборонні рубежі - коли люди нормальні "криком кричали", що Росія готується до нападу на Україну!!!
А зараз корчить з себе "найбільшого вболівальника за долю України"!!!
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04.09.2024 09:40 Ответить
ще пів-року будуть виражати обєспокоєнності... і обіцяти надати далекобійні ракєти.
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04.09.2024 09:06 Ответить
Ага, а найпотужніший продовжуватиме грати на 2 фронта. Оман, Оман....
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04.09.2024 11:02 Ответить
Скільки можна і навіщо поширювати ці банальні висери від найвеличнішого?
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04.09.2024 09:07 Ответить
Набрид, каже одне,а роблять зовсім друге.
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04.09.2024 09:09 Ответить
п..дуй на ракетний завод,який ти зупинив, i роби,iмпотент гнусавий
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04.09.2024 09:12 Ответить
Свої ракети роби, заїбав що українців, що весь світ зі своїм «подайте»
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04.09.2024 09:13 Ответить
Іран під санкціями кілька десятиліть може зробити балістичні ракети і шахеди, а зелень лиш просити красти і народ заганяти. Які ж вони безпорадні бездарі
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04.09.2024 09:23 Ответить
досить вже про ваших зеленних, всі винні, всі. хто були при владі до тепер, одні розпродавали та роздавали, інші не виділяли гроші на розробку своїх ракет й продовжували роздавати та продавати, про "легітимного" я просто мовчу, останні, при яких почалась та продовжувалась війна, просто нічого не робили, щоб сподобатись більшості, яка втомилась від війни...
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04.09.2024 09:39 Ответить
Останні, при яких почалась, як ти кажеш, тобі палку не збирались кидати, нах їм тобі подобатись? Понавибирали , д. б.
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04.09.2024 10:35 Ответить
З тих, хто не на часі?
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04.09.2024 11:04 Ответить
ВИБОРИ !!! Досить, скільки ще людей має загинути ?
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04.09.2024 09:25 Ответить
так вілкул і його тітушки в перший день видадуть ППО, пята колона вже у відкриту коректує ракети і палить авто ЗСУ, шуфрич теж фоткав блокпости і шо???
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04.09.2024 09:39 Ответить
Захід дивлячись на це недорозуміння може взагалі припинити допомогу. Партнери розуміють коли виконуються взяті зобов'язання, а не керування в стилі - я цар.
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04.09.2024 09:53 Ответить
**** ватная, за "поребпик".
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04.09.2024 11:36 Ответить
"Для недопущення таких атак потрібно Україні дати більше далекобійностіб", що він несе... потрібно просто перестати стріляти.
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04.09.2024 10:06 Ответить
Для недопущення таких атак потрібно Україні більше ніколи не вибирати популіцстів, антимайданівців і бездарів, таких, як Боневтік. Йому не вичачає далекобійності амерниканських ракет? А де твої на шостому році одноосібного правління? Люди бачать тільки одну торпеду бур'яну, яка торпедує не ворога, а наше військо. Крім ракет при попередниках була запушена програма виготовлення ППО ПРО "Кільчень" і домовилися з турками випукати системи ППО малої, середньої і дальньої дії, але Боневтік зі своїм шоблом всі гроші, виділені на ці проекти, зарив в асфальт і розікрали для своїх бариг. А сьогодні переводить стрілки на США. А ти тоді хто?
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04.09.2024 10:15 Ответить
після цих може й виборів вже не буде
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04.09.2024 10:37 Ответить
цікаво, до кого і з якою метою він це говорить. Ніхто не дасть зброю, яка зможе досягнути Москви. Свою потрібно мати
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04.09.2024 10:23 Ответить
"далекобійнійсть" - нове слово в лексиконі найвеличнішого боневтіка.
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04.09.2024 11:06 Ответить
Про шашлики й дороги вже забув??!
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04.09.2024 12:31 Ответить
 
 