Зеленский об ударе РФ по Львову и Кривому Рогу: Для недопущения таких атак нужно Украине дать больше дальнобойности

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Львову и Кривому Рогу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок - девочка 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения. Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали 5 человек. Есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают наши службы и делают все необходимое для ликвидации последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, каждый партнер Украины, который помогает с ПВО, является защитником жизни.

"И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - добавил он.

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 7 погибших людях, в том числе детей.

Также войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Пострадали 5 человек.

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