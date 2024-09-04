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Новини
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Зеленський про удар РФ по Львову та Кривому Рогу: Для недопущення таких атак потрібно Україні дати більше далекобійності

Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади. Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, кожен партнер України, який допомагає із ППО, є захисником життя.

"І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - додав він.

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 7 загиблих людей, зокрема дітей.

Також війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постраждали 5 осіб.

Читайте: Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень

Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу
Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Кривий Ріг (1358) Львів (3069) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+22
Скільки можна і навіщо поширювати ці банальні висери від найвеличнішого?
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04.09.2024 09:07
+21
Свої ракети роби, заїбав що українців, що весь світ зі своїм «подайте»
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04.09.2024 09:13
+15
п..дуй на ракетний завод,який ти зупинив, i роби,iмпотент гнусавий
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04.09.2024 09:12
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А ти ''паляницями'' окупантів закидай. Ну можеш ще асфальтом
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04.09.2024 09:04 Відповісти
коли читаю його "закидони"- мене тіпає! "Сучий потрух"! ТРИ РОКИ гробив оборонну програму України Розвалював армію Руйнував оборонні рубежі - коли люди нормальні "криком кричали", що Росія готується до нападу на Україну!!!
А зараз корчить з себе "найбільшого вболівальника за долю України"!!!
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04.09.2024 09:40 Відповісти
ще пів-року будуть виражати обєспокоєнності... і обіцяти надати далекобійні ракєти.
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04.09.2024 09:06 Відповісти
Ага, а найпотужніший продовжуватиме грати на 2 фронта. Оман, Оман....
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04.09.2024 11:02 Відповісти
Скільки можна і навіщо поширювати ці банальні висери від найвеличнішого?
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04.09.2024 09:07 Відповісти
Набрид, каже одне,а роблять зовсім друге.
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04.09.2024 09:09 Відповісти
п..дуй на ракетний завод,який ти зупинив, i роби,iмпотент гнусавий
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04.09.2024 09:12 Відповісти
Свої ракети роби, заїбав що українців, що весь світ зі своїм «подайте»
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04.09.2024 09:13 Відповісти
Іран під санкціями кілька десятиліть може зробити балістичні ракети і шахеди, а зелень лиш просити красти і народ заганяти. Які ж вони безпорадні бездарі
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04.09.2024 09:23 Відповісти
досить вже про ваших зеленних, всі винні, всі. хто були при владі до тепер, одні розпродавали та роздавали, інші не виділяли гроші на розробку своїх ракет й продовжували роздавати та продавати, про "легітимного" я просто мовчу, останні, при яких почалась та продовжувалась війна, просто нічого не робили, щоб сподобатись більшості, яка втомилась від війни...
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04.09.2024 09:39 Відповісти
Останні, при яких почалась, як ти кажеш, тобі палку не збирались кидати, нах їм тобі подобатись? Понавибирали , д. б.
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04.09.2024 10:35 Відповісти
З тих, хто не на часі?
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04.09.2024 11:04 Відповісти
ВИБОРИ !!! Досить, скільки ще людей має загинути ?
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04.09.2024 09:25 Відповісти
так вілкул і його тітушки в перший день видадуть ППО, пята колона вже у відкриту коректує ракети і палить авто ЗСУ, шуфрич теж фоткав блокпости і шо???
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04.09.2024 09:39 Відповісти
Захід дивлячись на це недорозуміння може взагалі припинити допомогу. Партнери розуміють коли виконуються взяті зобов'язання, а не керування в стилі - я цар.
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04.09.2024 09:53 Відповісти
**** ватная, за "поребпик".
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04.09.2024 11:36 Відповісти
"Для недопущення таких атак потрібно Україні дати більше далекобійностіб", що він несе... потрібно просто перестати стріляти.
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04.09.2024 10:06 Відповісти
Для недопущення таких атак потрібно Україні більше ніколи не вибирати популіцстів, антимайданівців і бездарів, таких, як Боневтік. Йому не вичачає далекобійності амерниканських ракет? А де твої на шостому році одноосібного правління? Люди бачать тільки одну торпеду бур'яну, яка торпедує не ворога, а наше військо. Крім ракет при попередниках була запушена програма виготовлення ППО ПРО "Кільчень" і домовилися з турками випукати системи ППО малої, середньої і дальньої дії, але Боневтік зі своїм шоблом всі гроші, виділені на ці проекти, зарив в асфальт і розікрали для своїх бариг. А сьогодні переводить стрілки на США. А ти тоді хто?
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04.09.2024 10:15 Відповісти
після цих може й виборів вже не буде
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04.09.2024 10:37 Відповісти
цікаво, до кого і з якою метою він це говорить. Ніхто не дасть зброю, яка зможе досягнути Москви. Свою потрібно мати
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04.09.2024 10:23 Відповісти
"далекобійнійсть" - нове слово в лексиконі найвеличнішого боневтіка.
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04.09.2024 11:06 Відповісти
Про шашлики й дороги вже забув??!
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04.09.2024 12:31 Відповісти
 
 