Зеленський про удар РФ по Львову та Кривому Рогу: Для недопущення таких атак потрібно Україні дати більше далекобійності

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Львову та Кривому Рогу.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади. Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, кожен партнер України, який допомагає із ППО, є захисником життя.

"І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - додав він.

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 7 загиблих людей, зокрема дітей.

Також війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постраждали 5 осіб.

Читайте: Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень











