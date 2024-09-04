У Львові рятувальники розбирають завали після обстрілу РФ, вдалося врятувати 12 осіб, - Клименко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по Львову та Кривому Рогу, внаслідок чого відомо про 7 загиблих, зокрема дітей, а також понад 40 поранених.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Всього 7 загиблих у Львові, серед яких 3 дітей", - розповів він.

Наразі рятувальники у Львові розбирають завали та продовжують пошуки. Близько 40 осіб поранено, пошкоджено пів сотні багатоквартирних та приватних будинків. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей.

"Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності", - зазначив очільник МВС.

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Також, додав Клименко, у Кривому Розі РФ вдарила по готелю.

"Постраждали щонайменше 5 людей, серед них 10-річна дитина. Будівля готелю частково зруйнована, пошкоджені і житлові будинки поруч. Удар по щільній житловій забудові - прицільний удар по людям. Цілеспрямоване вбивство цивільних. За це обовʼязково буде покарання", - підсумував він.

Обстріл Львова та Кривого Рогу 4 вересня

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 7 загиблих людей, зокрема дітей.

Також війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постраждали 5 осіб.

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