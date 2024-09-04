УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9288 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 094 10

У Львові рятувальники розбирають завали після обстрілу РФ, вдалося врятувати 12 осіб, - Клименко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по Львову та Кривому Рогу, внаслідок чого відомо про 7 загиблих, зокрема дітей, а також понад 40 поранених.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. Всього 7 загиблих у Львові, серед яких 3 дітей", - розповів він.

Наразі рятувальники у Львові розбирають завали та продовжують пошуки. Близько 40 осіб поранено, пошкоджено пів сотні багатоквартирних та приватних будинків. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей.

"Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності", - зазначив очільник МВС.

Також читайте: Зеленський про удар РФ по Львову та Кривому Рогу: Для недопущення таких атак потрібно більше далекобійності дати Україні

Також, додав Клименко, у Кривому Розі РФ вдарила по готелю. 

"Постраждали щонайменше 5 людей, серед них 10-річна дитина. Будівля готелю частково зруйнована, пошкоджені і житлові будинки поруч. Удар по щільній житловій забудові - прицільний удар по людям. Цілеспрямоване вбивство цивільних. За це обовʼязково буде покарання", - підсумував він.

Обстріл Львова та Кривого Рогу 4 вересня

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 7 загиблих людей, зокрема дітей.

Також війська РФ завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Постраждали 5 осіб.

Читайте: Нічна атака РФ на Київщину: Є збиті цілі, падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів

Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу
Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу
Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу
Клименко про ракетний удар по Львову та Кривому Рогу

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Львів (3070) обстріл (28486) Клименко Ігор (485)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
гниди...
показати весь коментар
04.09.2024 09:27
+2
А хтось учора хотів інститут зв'язку в Львів. Осінь має початок з трагедій. Залишайтесь живими
показати весь коментар
04.09.2024 09:27
+1
Пряме попадання чи наслідок ППО? Звісно, в будь-якому випадку, вся відповідальність на кацапах, але просто хочеться розуміння - ракета ціленаправлено в залізничний вокзал летіла?
показати весь коментар
04.09.2024 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гниди...
показати весь коментар
04.09.2024 09:27 Відповісти
А хтось учора хотів інститут зв'язку в Львів. Осінь має початок з трагедій. Залишайтесь живими
показати весь коментар
04.09.2024 09:27 Відповісти
Пряме попадання чи наслідок ППО? Звісно, в будь-якому випадку, вся відповідальність на кацапах, але просто хочеться розуміння - ракета ціленаправлено в залізничний вокзал летіла?
показати весь коментар
04.09.2024 09:28 Відповісти
Якщотчитати скільки дронів-розвідників блукає по Україні, а останні дні без наслідків збиття, що слуги масово пішли на ротацію, то ракети атакують тих де не має захисту.
показати весь коментар
04.09.2024 09:31 Відповісти
А що вам з цієї інформації? Яка різниця вам або мені куди вона летіла?
показати весь коментар
04.09.2024 09:48 Відповісти
Для розуміння рівня ескалації, який набирає обертів останніх кілька тижнів.
показати весь коментар
04.09.2024 09:51 Відповісти
Зрозуміло. 2,5 роки всю країну обстрілюють
показати весь коментар
04.09.2024 10:02 Відповісти
 
 