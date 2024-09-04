Нічна атака РФ на Київщину: Є збиті цілі, падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів
Вночі російські окупанти атакували Київщину ракетами та дронами.
Про це повідомив глава ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.
Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів.
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гроші на ракети,шахеди,снаряди,
щоб примусити її сісти за стіл переговорів.
Думають,що локалізували війну на
нашій території і це їх спасе від
лишньохромосомних..