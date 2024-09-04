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Новини Війна
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Нічна атака РФ на Київщину: Є збиті цілі, падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів

ппо

Вночі російські окупанти атакували Київщину ракетами та дронами.

Про це повідомив глава ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів.

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Автор: 

Київська область (4014) обстріл (28392)


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Всі чекають,коли в помийці закінчаться
гроші на ракети,шахеди,снаряди,
щоб примусити її сісти за стіл переговорів.
Думають,що локалізували війну на
нашій території і це їх спасе від
лишньохромосомних..
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04.09.2024 09:46 Відповісти
Головне щоб Конча-Заспія була в безпеці бо там наша вся еліта.
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04.09.2024 09:47 Відповісти
 
 