Ночная атака РФ на Киевщину: Есть сбитые цели, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов.

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