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Новости Война
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Ночная атака РФ на Киевщину: Есть сбитые цели, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов

ппо

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов.

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Автор: 

Киевская область (4124) обстрел (27071)


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Всі чекають,коли в помийці закінчаться
гроші на ракети,шахеди,снаряди,
щоб примусити її сісти за стіл переговорів.
Думають,що локалізували війну на
нашій території і це їх спасе від
лишньохромосомних..
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04.09.2024 09:46 Ответить
Головне щоб Конча-Заспія була в безпеці бо там наша вся еліта.
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04.09.2024 09:47 Ответить
 
 