Ночная атака РФ на Киевщину: Есть сбитые цели, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов
Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и дронами.
Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.
Падение обломков сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов.
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гроші на ракети,шахеди,снаряди,
щоб примусити її сісти за стіл переговорів.
Думають,що локалізували війну на
нашій території і це їх спасе від
лишньохромосомних..