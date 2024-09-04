Последствия удара РФ по учебному заведению в Сумах: ранен охранник. ВИДЕО+ФОТО

3 сентября 2024 года около 21:35 государство-агрессор, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросила на один из корпусов высшего учебного заведения г. Сумы, по предварительной информации, управляемую авиационную бомбу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждено здание университета.

Пострадал 64-летний охранник заведения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Сумской области.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ нанесли авиаудар по зданию одного из университетов города Сумы.