Войска РФ нанесли авиаудар по зданию одного из университетов города Сумы
Вечером 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
"Предварительно, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Как известно, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
По состоянию на 21:35 в результате удара по Полтаве 51 человек погиб, 271 ранен.
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Бити з усього наявного по мацквабаду
Заборонив випуск ракет , які були у нас налагоджені за часів
Порошенка 😡
А тепер немає ні..... я , тільки бескінечні прохання ,, дайте"!!
1) приліт був о десятій вечора - для шикувань і їдальні щось запізно
2) з початком курської операції всі заняття проводяться онлайн у всіх університетах міста Суми - ані студентів, ані викладачів в корпусах немає
погано те, що це вже третій університет за два дні:
- другого вересня в ХАЇ
- третього - в Інститут зв'язку в Полтаві і якщо правий, в Сумський державний університет
а сьогодні четверте - і МОН з Аресеном-з-лісу хоч би занепокоєння висловили
В "Хаджи-Мурате" Лев Толстой в главе 17 писал: "Вас не должно вводить в заблуждение внешняя схожесть "русских" с людьми".
https://www.chitalnya.ru/work/3615313/