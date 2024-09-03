РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6307 посетителей онлайн
Новости
8 507 20

Войска РФ нанесли авиаудар по зданию одного из университетов города Сумы

Росіяни вдарили по університету в Сумах (фото ілюстративне)

Вечером 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

"Предварительно, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 21:35 в результате удара по Полтаве 51 человек погиб, 271 ранен.

Читайте: В Сумах спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара: количество пострадавших возросло до 18 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27071) Сумы (1142) Университет (245)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
П...ць, ну не можна воювати в білих рукавичках із нелюдями.
Бити з усього наявного по мацквабаду
показать весь комментарий
03.09.2024 22:41
+23
А що робив "найвеличніший", щоб не залежати від західних партнерів, окрім як посилати їх в серіалі від імені Голобородька?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:47
+20
Впевнений що сцикливі західні "партнери " обмежуться стурбованностю.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П...ць, ну не можна воювати в білих рукавичках із нелюдями.
Бити з усього наявного по мацквабаду
показать весь комментарий
03.09.2024 22:41 Ответить
Впевнений що сцикливі західні "партнери " обмежуться стурбованностю.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:43 Ответить
А що робив "найвеличніший", щоб не залежати від західних партнерів, окрім як посилати їх в серіалі від імені Голобородька?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:47 Ответить
Як що робив Зе?
Заборонив випуск ракет , які були у нас налагоджені за часів
Порошенка 😡
А тепер немає ні..... я , тільки бескінечні прохання ,, дайте"!!
показать весь комментарий
04.09.2024 00:19 Ответить
*******, яку потужну відповідь приготував цього разу кацап дєрьмак?
показать весь комментарий
04.09.2024 00:53 Ответить
Терор від орків посилюється
показать весь комментарий
03.09.2024 22:44 Ответить
випадково студентів не вишикували чи зібрали в їдальні?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:45 Ответить
Під час удару по Інституту зв'язку в Полтаві шикування не було Джерело:
показать весь комментарий
03.09.2024 23:00 Ответить
всі були на заняттях. абсолютно вірно.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:04 Ответить
не треба паніки
1) приліт був о десятій вечора - для шикувань і їдальні щось запізно
2) з початком курської операції всі заняття проводяться онлайн у всіх університетах міста Суми - ані студентів, ані викладачів в корпусах немає

погано те, що це вже третій університет за два дні:
- другого вересня в ХАЇ
- третього - в Інститут зв'язку в Полтаві і якщо правий, в Сумський державний університет
а сьогодні четверте - і МОН з Аресеном-з-лісу хоч би занепокоєння висловили
показать весь комментарий
04.09.2024 08:00 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2024 22:58 Ответить
Залякують учнів, студентів, вчителів, щоб зірвати навчальний процес, щоб побільше українеців виїхало за кордон.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:02 Ответить
та просто ціль забрати багато життів. як раз навчальна пора стартувала. користуються ситуацією.

В "Хаджи-Мурате" Лев Толстой в главе 17 писал: "Вас не должно вводить в заблуждение внешняя схожесть "русских" с людьми".

https://www.chitalnya.ru/work/3615313/
показать весь комментарий
04.09.2024 08:04 Ответить
И где же Петриоты и F-16? В прошлом году одного залпа Петриотов хватило чтобы отбить у рашисту охоту бомбить КАБами Сумы и Чернигов
показать весь комментарий
03.09.2024 23:08 Ответить
Да, помню это. Почти неделю летали, практически в одно и тоже время тревоги начинались... А после сбития в брянской области, 2-3 месяца авиации вообще возле границы не было.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:16 Ответить
Ну а через деякий час,там понищили москалі ппо.Залетів безпілотник і довго спостерігав за ппо.Це ж на тому напрямку і втрачали ппо.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:18 Ответить
Росийские нацисты теперь будут бить по школах и больницах чтобы вызвать больший резонанс в обществе и мире. Нужно созывать ООН и требовать о признание рф страной террористом а все кто причастен заносить в списток Интерпола. Чтобы ублюдки знали что рано или поздно они окажутся на зоне
показать весь комментарий
03.09.2024 23:26 Ответить
26 апреля 2023 года при поддержке 122 стран была принята резолюция А/77/L. 65, в которой Россия была названа страной-агрессором.
показать весь комментарий
04.09.2024 08:06 Ответить
По корпусу СумДУ, предварительно пострадал охранник.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:26 Ответить
 
 