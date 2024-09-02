В Сумах спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара: количество пострадавших выросло до 18 человек. ВИДЕО+ФОТО
Количество пострадавших от ракетного удара РФ по реабилитационному центру в Сумах возросло до 18 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в МВД Украины.
1 сентября около 20:50 враг совершил ракетный удар по жилому кварталу в г. Сумы. Повреждены помещения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом, а также 6 многоквартирных жилых домов.
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G.I. Jane 777
показать весь комментарий02.09.2024 10:00 Ответить Мне нравится 1
Марина Стеценко
показать весь комментарий02.09.2024 12:28 Ответить Мне нравится 0
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