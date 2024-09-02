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В Сумах спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара: количество пострадавших выросло до 18 человек. ВИДЕО+ФОТО

Количество пострадавших от ракетного удара РФ по реабилитационному центру в Сумах возросло до 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в МВД Украины.

1 сентября около 20:50 враг совершил ракетный удар по жилому кварталу в г. Сумы. Повреждены помещения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом, а также 6 многоквартирных жилых домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 человек пострадали в результате удара РФ по учебному заведению в Сумах, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом (обновлено)

Наслідки Суми
Наслідки Суми
Наслідки Суми

Автор: 

обстрел (27151) Сумы (1146)


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Сумщину стирають, але у нас же одна переможна перемога за іншою, щоразу якесь нове призначення і все ефективніше.
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02.09.2024 10:00 Ответить
Зеленський захищає Сумщину,щоб тебе так захищали ,нащо нам суджа,якщо отаке в Сумах робиться
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02.09.2024 12:28 Ответить
 
 