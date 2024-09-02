13 человек пострадали в результате удара РФ по учебному заведению в Сумах, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом (обновлено)
Вечером 1 сентября россияне обстреляли помещение учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что здание находится среди жилого микрорайона города.
На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.
"Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей!" - говорится в сообщении.
Впоследствии в фейсбуке Сумской рады сообщили, что в настоящее время известно о 13 пострадавших в результате российской атаки.
Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро – будут лечиться амбулаторно.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по двум промышленным предприятиям в Сумах.
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втрачає статус жорсткого політика за кордоном,
тому що міф про могутність російської армії, його червоні лінії та його блеф залякування Армагеддоном більше вже не працюють,
але вилупку ще мало українськоі крові , не нажерся падлюка 🤬
Здохни тварюко👹
***** заселило всю пітьму мігрантами: поки в Україні рускіх знищують у "промислових масштабах", тих небагатьох, що залишилися, кавказці пресують навіть у Москві.
Текс автора посту з https://x.com/TOGAjano21/status/1829911737442640086 відео (в перекладі): "Тепер таксисту доведеться брати кредит на ремонт автомобіля, а потім їхати на забій в Україну, щоб повернути цей кредит. Росіяни стали абсолютно беззахисними у своїй країні, але як скажені собаки продовжують воювати проти українського народу."
Якщо так то це ж знущання над дітьми тримати дітей так близько до кордону в місті яке обстрілюють !
скільки вже дітей сиріт по всій Україні втратили ніхто не каже бо не евакуювали ті діт будинки!
Щоб бідні дітки живуть в таких умовах та ще й сироти ,яких немає батьків до яких можна притулитися і хто по них подбає в такий час
Бідних дітей треба за кордон вивозити !!