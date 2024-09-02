РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11515 посетителей онлайн
Новости
3 944 6

13 человек пострадали в результате удара РФ по учебному заведению в Сумах, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом (обновлено)

Росіяни вдарили по закладу освіти в Сумах (фото ілюстративне)

Вечером 1 сентября россияне обстреляли помещение учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что здание находится среди жилого микрорайона города.

На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей!" - говорится в сообщении.

Впоследствии в фейсбуке Сумской рады сообщили, что в настоящее время известно о 13 пострадавших в результате российской атаки.

Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро – будут лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по двум промышленным предприятиям в Сумах.

Читайте также: Россияне нанесли авиаудар по Сумам: пострадала женщина (обновлено)

Автор: 

образование (2264) обстрел (27043) Сумы (1138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відбій загрози,ракета на Суми, а ж потім через 2 хвилини про ракетну небезпеку. Чому після атаки ,а не до атаки. Так само було з Харків, сповіщення запізно
показать весь комментарий
01.09.2024 22:30 Ответить
Сумы опять под обстрелом...
показать весь комментарий
01.09.2024 22:32 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2024 22:46 Ответить
Кремлівський виродок і люмпен ,
втрачає статус жорсткого політика за кордоном,
тому що міф про могутність російської армії, його червоні лінії та його блеф залякування Армагеддоном більше вже не працюють,
але вилупку ще мало українськоі крові , не нажерся падлюка 🤬
Здохни тварюко👹
показать весь комментарий
02.09.2024 00:14 Ответить
Нові господарі рашистської пітьми з сонячного Дагестану показують своє справжнє місце представникам "титульної нації".
***** заселило всю пітьму мігрантами: поки в Україні рускіх знищують у "промислових масштабах", тих небагатьох, що залишилися, кавказці пресують навіть у Москві.
Текс автора посту з https://x.com/TOGAjano21/status/1829911737442640086 відео (в перекладі): "Тепер таксисту доведеться брати кредит на ремонт автомобіля, а потім їхати на забій в Україну, щоб повернути цей кредит. Росіяни стали абсолютно беззахисними у своїй країні, але як скажені собаки продовжують воювати проти українського народу."
показать весь комментарий
02.09.2024 00:48 Ответить
А що в том дитячому будинку є діти сироти???
Якщо так то це ж знущання над дітьми тримати дітей так близько до кордону в місті яке обстрілюють !
скільки вже дітей сиріт по всій Україні втратили ніхто не каже бо не евакуювали ті діт будинки!
Щоб бідні дітки живуть в таких умовах та ще й сироти ,яких немає батьків до яких можна притулитися і хто по них подбає в такий час
Бідних дітей треба за кордон вивозити !!
показать весь комментарий
02.09.2024 05:23 Ответить
 
 