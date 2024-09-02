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13 людей постраждало внаслідок удару РФ по закладу освіти в Сумах, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок (оновлено)

Росіяни вдарили по закладу освіти в Сумах (фото ілюстративне)

Ввечері 1 вересня росіяни обстріляли приміщення закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей!" - йдеться в повідомленні.

Згодом у фейсбуці Сумської ради повідомили, що наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок російської атаки.

Четверо поміщені до стаціонару, стільки ж отримали медичну допомогу на місці, п'ятеро – лікуватимуться амбулаторно.

Раніше повідомлялось, що окупанти завдали авіаційного удару по двох промислових підприємствах у Сумах.

Читайте: Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим авіаційним ударом по Сумах: 2 людини загинули, ще 13 травмовані. ФОТОрепортаж

Автор: 

освіта (1298) обстріл (28365) Суми (876)


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Відбій загрози,ракета на Суми, а ж потім через 2 хвилини про ракетну небезпеку. Чому після атаки ,а не до атаки. Так само було з Харків, сповіщення запізно
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01.09.2024 22:30 Відповісти
Сумы опять под обстрелом...
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01.09.2024 22:32 Відповісти
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01.09.2024 22:46 Відповісти
Кремлівський виродок і люмпен ,
втрачає статус жорсткого політика за кордоном,
тому що міф про могутність російської армії, його червоні лінії та його блеф залякування Армагеддоном більше вже не працюють,
але вилупку ще мало українськоі крові , не нажерся падлюка 🤬
Здохни тварюко👹
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02.09.2024 00:14 Відповісти
Нові господарі рашистської пітьми з сонячного Дагестану показують своє справжнє місце представникам "титульної нації".
***** заселило всю пітьму мігрантами: поки в Україні рускіх знищують у "промислових масштабах", тих небагатьох, що залишилися, кавказці пресують навіть у Москві.
Текс автора посту з https://x.com/TOGAjano21/status/1829911737442640086 відео (в перекладі): "Тепер таксисту доведеться брати кредит на ремонт автомобіля, а потім їхати на забій в Україну, щоб повернути цей кредит. Росіяни стали абсолютно беззахисними у своїй країні, але як скажені собаки продовжують воювати проти українського народу."
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02.09.2024 00:48 Відповісти
А що в том дитячому будинку є діти сироти???
Якщо так то це ж знущання над дітьми тримати дітей так близько до кордону в місті яке обстрілюють !
скільки вже дітей сиріт по всій Україні втратили ніхто не каже бо не евакуювали ті діт будинки!
Щоб бідні дітки живуть в таких умовах та ще й сироти ,яких немає батьків до яких можна притулитися і хто по них подбає в такий час
Бідних дітей треба за кордон вивозити !!
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02.09.2024 05:23 Відповісти
 
 