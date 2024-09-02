13 людей постраждало внаслідок удару РФ по закладу освіти в Сумах, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок (оновлено)

Ввечері 1 вересня росіяни обстріляли приміщення закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей!" - йдеться в повідомленні.

Згодом у фейсбуці Сумської ради повідомили, що наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок російської атаки.

Четверо поміщені до стаціонару, стільки ж отримали медичну допомогу на місці, п'ятеро – лікуватимуться амбулаторно.

Раніше повідомлялось, що окупанти завдали авіаційного удару по двох промислових підприємствах у Сумах.

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