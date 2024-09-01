Росіяни завдали авіаудару по Сумах: постраждала жінка (оновлено)

1 вересня окупанти завдали авіаційного удару по двох промислових підприємствах у Сумах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської прокуратури, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.

Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.

Як повідомлялось раніше, увечері 31 серпня окупанти вдарили ракетою по колоні зерновозів у Сумському районі, вночі та зранку 1 вересня здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів.

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