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Росіяни завдали авіаудару по Сумах: постраждала жінка (оновлено)

суми

1 вересня окупанти завдали авіаційного удару по двох промислових підприємствах у Сумах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської прокуратури, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби. 

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.

Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.

Наслідки російського авіаудару по Сумах 1 вересня

Як повідомлялось раніше, увечері 31 серпня окупанти вдарили ракетою по колоні зерновозів у Сумському районі, вночі та зранку 1 вересня здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів.

Читайте: Війська РФ завдали авіаційного удару по околицях Сум

Автор: 

обстріл (28472) Суми (884)


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Топ коментарі
+2
ну чого в одні ворота, он сьогодні запустили по параші 150 дронів, вихлоп 0, так повибивали вікна на машинному залі ГРЕС та пошкодили НПЗ біля столиці Мордору.
замість того щоб знищувати всі підстанції в приграничних областях, ми бавимось в "ответки" за заветами великого Зе, тільки от у параші набагато більше ресурсів щоб так само робити "атветки" але вже по житловим кварталам та промисловим підприємствам.
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01.09.2024 21:16
+2
ти що не довіряєш святому Зе, він недавно вихвалявся що Ми запускаємо по параші більше дронів ніж вони по нам.
навіть якщо кацапи ********* у 2 рази, вихлоп взагалі ніякий.
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01.09.2024 21:48
+1
За даними слідства, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.

Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
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01.09.2024 19:26
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За даними слідства, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.

Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
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01.09.2024 19:26 Відповісти
Господи,спаси та збережи Украiну, Сумшину, Суми, а також Харкiв!
Збережи Боже наш народ i наших воiнiв ЗСУ, якi цiною свого життя,
поранень та калiцтва захищають нас вiд ворожоi навали! Молимо Тебе
Спасителю наш! 🙏🙏🙏
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01.09.2024 19:49 Відповісти
вибухи чув, де саме - не впізнаю за фото.... так що...
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01.09.2024 19:48 Відповісти
Я теж не впiзнаю-завтра буде бiльше iнформацii... 😥
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01.09.2024 19:51 Відповісти
Єдине що на дальньому плані першого фото каркас без труби, таких багато на хімпромі.
Але це фото може бути лівим.
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01.09.2024 20:18 Відповісти
Гра в одні ворота Роzіяни сидять у своїх цілих квартирах перед телевізором і сміються з розбитих українських міст Що там , ми дотримуємося міжнародних законів , правил війни Ну ,ну на ці правили і закони давно всі вже хєр поклали А далі чекаєм ядерних ударів , тим паче роzія буде пєрєсиатрівать свою доктрину по ядерній зброї Тактичну мабуть все ж такі застосують
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01.09.2024 20:20 Відповісти
ну чого в одні ворота, он сьогодні запустили по параші 150 дронів, вихлоп 0, так повибивали вікна на машинному залі ГРЕС та пошкодили НПЗ біля столиці Мордору.
замість того щоб знищувати всі підстанції в приграничних областях, ми бавимось в "ответки" за заветами великого Зе, тільки от у параші набагато більше ресурсів щоб так само робити "атветки" але вже по житловим кварталам та промисловим підприємствам.
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01.09.2024 21:16 Відповісти
А хто тобі сказав, що їх було саме 150?
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01.09.2024 21:27 Відповісти
ти що не довіряєш святому Зе, він недавно вихвалявся що Ми запускаємо по параші більше дронів ніж вони по нам.
навіть якщо кацапи ********* у 2 рази, вихлоп взагалі ніякий.
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01.09.2024 21:48 Відповісти
Ну і де ''ефки'' які ніби мали відігнати кацапські літаки від кордону? Таке ж як з тими ''абрамсами''..
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01.09.2024 20:33 Відповісти
абрамси вже практично всі втрачені, це так до слова.
ефки без літаків дрло та новітніх далекобійних ракет це мішені для СУ35 та ПВО параші, так само як МІГ29 чи СУ27.
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01.09.2024 21:08 Відповісти
маячня
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01.09.2024 21:47 Відповісти
що саме ? те абрамсів вже фактично нема, чи що ф-16 не ф35 ?
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01.09.2024 21:49 Відповісти
краще жити у теплій ванні...
1 щоб ти знав не я сказав що 2\3 абрамсів знищені або виведені з ладу.(недавно бачив відео палаючого американця на дорозі)
2 ф16 це не суперник парашинським ссу35
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02.09.2024 00:01 Відповісти
*** з пальцем порівняв, джидам скидають різко набираючи швидкість та висоту, а потім різко знижуються і вйо. Для того щоб працювати по цілях літакам типу Ф16, потрібно підсвітити радаром ворожу ціль, у цей момент літак буде атакований ворожою пво чи винищувачами су35 парашників які завжди прикривають ссу34 ті.
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01.09.2024 23:55 Відповісти
Де НАША далекобійна зброя, яку можна застосувати і розбити кцапські склади і аеродроми? Яку розробляли і випробували до 2019? В асфальті, присипані дорогою цибулею..? А тепер хором "Суджанаш, Курськнаш, кококо, іміджевіє втрати, пукєн повєржен, аттягнуть сіли, формуламіра, масквашвєя" 🤡
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01.09.2024 21:06 Відповісти
 
 