Росіяни завдали авіаудару по Сумах: постраждала жінка (оновлено)
1 вересня окупанти завдали авіаційного удару по двох промислових підприємствах у Сумах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
"Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Сумської прокуратури, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.
Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.
Поранено 42-річну працівницю підприємства.
Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
Як повідомлялось раніше, увечері 31 серпня окупанти вдарили ракетою по колоні зерновозів у Сумському районі, вночі та зранку 1 вересня здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів.
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Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.
Поранено 42-річну працівницю підприємства.
Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
Збережи Боже наш народ i наших воiнiв ЗСУ, якi цiною свого життя,
поранень та калiцтва захищають нас вiд ворожоi навали! Молимо Тебе
Спасителю наш! 🙏🙏🙏
Але це фото може бути лівим.
замість того щоб знищувати всі підстанції в приграничних областях, ми бавимось в "ответки" за заветами великого Зе, тільки от у параші набагато більше ресурсів щоб так само робити "атветки" але вже по житловим кварталам та промисловим підприємствам.
навіть якщо кацапи ********* у 2 рази, вихлоп взагалі ніякий.
ефки без літаків дрло та новітніх далекобійних ракет це мішені для СУ35 та ПВО параші, так само як МІГ29 чи СУ27.
1 щоб ти знав не я сказав що 2\3 абрамсів знищені або виведені з ладу.(недавно бачив відео палаючого американця на дорозі)
2 ф16 це не суперник парашинським ссу35