Війська РФ завдали авіаційного удару по околицях Сум
Вдень 31 серпня війська РФ завдали авіаційного удару по околицях Сумської громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
‼️ Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
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Онуфрій Бабула
показати весь коментар31.08.2024 16:19 Відповісти Мені подобається 1
Gary Grant
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Royal Flush #510166
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igor romanenko #506975
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