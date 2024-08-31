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Війська РФ завдали авіаційного удару по околицях Сум

Ракетний удар по Сумах

Вдень 31 серпня війська РФ завдали авіаційного удару по околицях Сумської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

‼️ Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Також читайте: Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим авіаційним ударом по Сумах: 2 людини загинули, ще 13 травмовані. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28357) Суми (868)


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Де відповідь? Та пора кацапам дати в пику так щоб рило завернуло.
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31.08.2024 16:19 Відповісти
Де моментальні удари по околицях воронєжа. Як показує практика на кацапську біомасу це впливає ефективно.
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31.08.2024 16:21 Відповісти
F-16 немає, пво у сраці
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31.08.2024 16:38 Відповісти
Тут 30 км до кордону.
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31.08.2024 18:09 Відповісти
 
 