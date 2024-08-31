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Войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сум

Ракетний удар по Сумах

Днем 31 августа войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

‼️ Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Также смотрите: Ликвидирован масштабный пожар, вызванный вражеским авиационным ударом по Сумам: 2 человека погибли, еще 13 травмированы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27043) Сумы (1138)


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Де відповідь? Та пора кацапам дати в пику так щоб рило завернуло.
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31.08.2024 16:19 Ответить
Де моментальні удари по околицях воронєжа. Як показує практика на кацапську біомасу це впливає ефективно.
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31.08.2024 16:21 Ответить
F-16 немає, пво у сраці
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31.08.2024 16:38 Ответить
Тут 30 км до кордону.
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31.08.2024 18:09 Ответить
 
 