Войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сум

Днем 31 августа войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

‼️ Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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