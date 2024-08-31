Войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сум
Днем 31 августа войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сумской громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
‼️ Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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Онуфрій Бабула
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Gary Grant
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Royal Flush #510166
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igor romanenko #506975
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