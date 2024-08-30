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Ликвидирован масштабный пожар, вызванный вражеским авиационным ударом по Сумам: 2 человека погибли, еще 13 травмированы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате вражеского авиационного удара по гражданской инфраструктуре Сум ночью 30 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МВД.

Как отмечается, ликвидация пожара площадью более 2000 кв. м продолжалась более 12 часов.

Всего на месте происшествия работало 80 человек личного состава и 22 единицы пожарной, аварийно-спасательной и другой техники в том числе для проведения высотных работ, подвоза воды.

Проводится разбор завалов, чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.

В МВД добавили, что в результате удара 2 человека погибли, еще 13 травмированы.

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Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар.

Ліквідація пожежі в Сумах 30 серпня
Ліквідація пожежі в Сумах 30 серпня
Ліквідація пожежі в Сумах 30 серпня
Ліквідація пожежі в Сумах 30 серпня
Ліквідація пожежі в Сумах 30 серпня

Автор: 

обстрел (27151) пожар (5946) Сумы (1146)


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Боже спаси та збережи! Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 🥀
Пораненим виликуватись поскорiше!
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30.08.2024 20:04 Ответить
Буферна зона від зе!
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30.08.2024 20:12 Ответить
Врятуй Сумщину! Влада де твій захист для Сумщини
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31.08.2024 10:15 Ответить
 
 