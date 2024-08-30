Ликвидирован масштабный пожар, вызванный вражеским авиационным ударом по Сумам: 2 человека погибли, еще 13 травмированы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате вражеского авиационного удара по гражданской инфраструктуре Сум ночью 30 августа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МВД.
Как отмечается, ликвидация пожара площадью более 2000 кв. м продолжалась более 12 часов.
Всего на месте происшествия работало 80 человек личного состава и 22 единицы пожарной, аварийно-спасательной и другой техники в том числе для проведения высотных работ, подвоза воды.
Проводится разбор завалов, чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.
В МВД добавили, что в результате удара 2 человека погибли, еще 13 травмированы.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар.
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