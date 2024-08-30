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Авиаудар по предприятию в Сумах: Фиксируется превышенное содержание диоксида серы и азота в воздухе

У Сумах фіксують перевищений вміст діоксиду сірки після обстрілу 30 серпня

После утреннего удара РФ по промышленной инфраструктуре в Сумах выявлено превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОВА.

"С целью контроля за состоянием атмосферного воздуха специалистами ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" МЗ Украины проводится отбор проб атмосферного воздуха для проведения исследований качества воздуха на содержание химических веществ в трех точках. По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота", - говорится в сообщении.

Также Сумским областным центром по гидрометеорологии осуществляются исследования проб атмосферного воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе Сумы.

Также читайте: Авиаудар по Сумам 30 августа: количество погибших увеличилось до двух человек (обновлено)

Пока пожар полностью не потушат, горожанам рекомендуют закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе. Это особенно касается людей, склонных к аллергическим реакциям, и детей.

Также советуют тщательно обрабатывать вещи и продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара РФ по Сумах количество погибших увеличилось до двух человек.

Читайте также: Организовали обстрел "Сумыхимпром" в марте 2022 года: Сообщено о подозрении двум генералам РФ

Автор: 

воздух (173) обстрел (27016) Сумы (1106)


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Топ комментарии
+4
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ПВО?
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30.08.2024 13:37
+3
Напевно, Сумихімпром.
Але чому на ньому до сих пір зберігались небезпечні речовини, велике питання до влади і ДСНС та імпотентного РНБО.
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30.08.2024 13:39
+3
До операції довбали 10- км смугу а по Сумам прилітало після рейду рдк весною, а після початку операції по Сумам часто а з прикордоння масово виїздять. Буде сіра зона, добилися свого.
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30.08.2024 14:18
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Яке підприємство? Від кого недомолвки? Від сумчан?
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30.08.2024 13:30 Ответить
Напевно, Сумихімпром.
Але чому на ньому до сих пір зберігались небезпечні речовини, велике питання до влади і ДСНС та імпотентного РНБО.
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30.08.2024 13:39 Ответить
Конечно, царство небесное. Но вспоминаю на НВП подполковника Шипулина ( мы его называли боцман конной авиации)
Он нам, в переносном смысле, заливал что из за наличия хим производств, атомных станций и нефте/газопроводов боевые действия в Украине невозможны. Прошло 40 лет и действительность опровергла слова преподователя
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30.08.2024 13:58 Ответить
Північна частина міста.
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30.08.2024 14:12 Ответить
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ПВО?
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30.08.2024 13:37 Ответить
До "курської операції" у Сумах було ППО і прикриття з повітря?
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30.08.2024 13:40 Ответить
До операції довбали 10- км смугу а по Сумам прилітало після рейду рдк весною, а після початку операції по Сумам часто а з прикордоння масово виїздять. Буде сіра зона, добилися свого.
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30.08.2024 14:18 Ответить
Що ты мелишь , до твоих сум артиллерии достанет любая не считая реактивной и ПВО не поможет Ты просто узнай кому заводы на сумщине принадлежали и принадлежат , правильно российским олигархам , пока их не трогали , но сейчас начали отсаживать , вот и понеслась У нас на севере сумской области по госпредприятия с первых дней лупят , так ,что не мели ерунды
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30.08.2024 14:06 Ответить
Як почали забирати у російських олігархів заводи , у тому числі і в Сумах, так по ним і полетіло Жах, майже вся промисловість з початку 90их опинилась в руки російських олігархів
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30.08.2024 14:00 Ответить
Анонси "ракети-дрона" та "балістичної ракети" були важливішими за безпеку.
Замість того, щоб спочатку роз"ї6ати аеродроми на кацапії і вже потім, можливо, заявити про нові розробки, зелені шоумени все зробили навпаки. Тепер маємо ще більше влучань по промисловості (тобто по ОПК, бо ніхто не заявляє, що кацапи влучили по хлібзаводу, чи не так?).

Комі війна, а кому - тупе телевізійне шоу.
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30.08.2024 14:03 Ответить
Стопудово Сумыхимпром разбомбили. К сожалению мы по объектам инфраструктуры российских нацистов не стреляем. Они могут обидеться. Да и наш артист московского КВНа этого не переживет.
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30.08.2024 14:12 Ответить
Не Хімпром, інше підприємство
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30.08.2024 14:33 Ответить
Слава богу, наші зрозуміли, що атакувати поодинокими безпілотниками маскву хоч і піарно, але не ефективно. На відміну від нафтозаводів і нафтосховищ, які самостійно добре горять і вибухають від порівняно невеликого заряду, яким споряджено безпілотники. Але ж хімічні підприємства є не лише у нас, але й в московії (їх там точно не менше, з запасами хлору, азоту, сірководню та ін. "гарними" хімічними речовинами і сполуками), і це дуже "жирні" цілі (за гіпотетичним ефектом) для наших безпілотників дальньої дії -- результат буде на кілька порядків істотніший (хоча б за кількістю трупів), ніж кілька десятків вибитих вікон.
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30.08.2024 14:17 Ответить
Нащо нам суджа,якщо Сум не буде,там загинуло значно більше,поперлися в суджу,у вас на Покровському жесть ,а Суми нікому не потрібні були ,хто приймає такі тупі рішення?Суми тепер кожного дня ******** ,тривоги не закінчуються ,це такий захист для Сум?
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31.08.2024 07:49 Ответить
 
 