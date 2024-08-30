Авиаудар по предприятию в Сумах: Фиксируется превышенное содержание диоксида серы и азота в воздухе

После утреннего удара РФ по промышленной инфраструктуре в Сумах выявлено превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОВА.

"С целью контроля за состоянием атмосферного воздуха специалистами ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" МЗ Украины проводится отбор проб атмосферного воздуха для проведения исследований качества воздуха на содержание химических веществ в трех точках. По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота", - говорится в сообщении.

Также Сумским областным центром по гидрометеорологии осуществляются исследования проб атмосферного воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе Сумы.

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Пока пожар полностью не потушат, горожанам рекомендуют закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе. Это особенно касается людей, склонных к аллергическим реакциям, и детей.

Также советуют тщательно обрабатывать вещи и продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара РФ по Сумах количество погибших увеличилось до двух человек.

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