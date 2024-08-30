Авиаудар по предприятию в Сумах: Фиксируется превышенное содержание диоксида серы и азота в воздухе
После утреннего удара РФ по промышленной инфраструктуре в Сумах выявлено превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота в воздухе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОВА.
"С целью контроля за состоянием атмосферного воздуха специалистами ГУ "Сумской лабораторный центр контроля и профилактики болезней" МЗ Украины проводится отбор проб атмосферного воздуха для проведения исследований качества воздуха на содержание химических веществ в трех точках. По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота", - говорится в сообщении.
Также Сумским областным центром по гидрометеорологии осуществляются исследования проб атмосферного воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе Сумы.
Пока пожар полностью не потушат, горожанам рекомендуют закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе. Это особенно касается людей, склонных к аллергическим реакциям, и детей.
Также советуют тщательно обрабатывать вещи и продукты, которые находились во время задымления на открытой местности.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара РФ по Сумах количество погибших увеличилось до двух человек.
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Але чому на ньому до сих пір зберігались небезпечні речовини, велике питання до влади і ДСНС та імпотентного РНБО.
Он нам, в переносном смысле, заливал что из за наличия хим производств, атомных станций и нефте/газопроводов боевые действия в Украине невозможны. Прошло 40 лет и действительность опровергла слова преподователя
Замість того, щоб спочатку роз"ї6ати аеродроми на кацапії і вже потім, можливо, заявити про нові розробки, зелені шоумени все зробили навпаки. Тепер маємо ще більше влучань по промисловості (тобто по ОПК, бо ніхто не заявляє, що кацапи влучили по хлібзаводу, чи не так?).
Комі війна, а кому - тупе телевізійне шоу.