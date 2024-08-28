Организовали обстрел "Сумыхимпром" в марте 2022 года: Сообщено о подозрении двум генералам РФ

Идентифицированы и заочно сообщено о подозрении двум генералам и трем полковникам командного состава подразделений Западного военного округа ВС РФ, которые спланировали обстрел аммиачного отделения цеха ПАО "Сумыхимпром" в марте 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

Обстрелы аммиакопровода

По данным следствия, 21 марта 2022 года военнослужащие РФ из реактивной артиллерии целенаправленно обстреляли аммиачное отделение цеха ПАО"Сумыхимпром" в Сумах, несмотря на то, что объект находится под защитой международного гуманитарного права.

В результате атаки врага произошла утечка с испарением 67 т аммиака в атмосферный воздух, причинив ущерб государству на сумму более 10 млн грн.

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При этом, ни одного военного объекта рядом не было, преступные действия оккупантов были направлены исключительно на запугивание гражданского населения Украины, отмечают в прокуратуре.

"Более того, за два дня до обстрела россиянами была проведена информационная операция по дискредитации власти Украины и сокрытию своей причастности к преступлению. В частности, официальный представитель генерального штаба ВС РФ во время телеэфира на одном из российских каналов сообщил о якобы минировании украинцами хранилища с аммиаком и хлором в г. Сумы. По словам оккупантов, в случае вхождения подразделений РФ в город Сумы украинская власть таким образом планирует отравить всех присутствующих поблизости, в том числе и мирных жителей", - говорится в сообщении.

Подозрения военному командованию РФ

По результатам собранных доказательств установлено, что спланировали указанную операцию 5 военнослужащих командного состава подразделений Западного военного округа ВС РФ.

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По полученным материалам, всем пятерым российским военным руководителям заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск. В то же время устанавливаются лица военных РФ, которые выполняли преступные приказы.